В Бетис Антони вече надмина това, което направи за 2,5 години в Манчестър Юнайтед

През миналия януари, след няколко месеца в изолация в Англия, Антони взе изключително важно решение за бъдещето си. Сред множеството оферти, получени от неговите представители, той избра да премине под наем в Бетис – клуб, който със своята философия, стила на игра, наложен от треньора Мануел Пелегрини, и подкрепата на страстните си фенове, се доближаваше повече до това, което бе преживял в началото на кариерата си в Бразилия, отколкото до двете години и половина в Манчестър Юнайтед, отчита “Марка”.

Престоят под наем се оказа изключително ползотворен както за футболиста, така и за „зелено-белия“ клуб: девет гола и пет асистенции в 26 официални мача в Ла Лига и Лига на конференциите. Отборът успя да се класира за Лига Европа през вътрешното първенство и достигна до финала на третия по сила европейски турнир срещу Челси във Вроцлав. Тази успешна връзка накара и двете страни да поискат да продължат заедно, като, въпреки трудностите, да убедят „червените дяволи“ да удължат наема или да договорят постоянен трансфер.

Лятото беше много дълго за Антони. В продължение на месец и половина той живя в хотел в Манчестър без възможност да тренира с отбора на Рубен Аморими в пълна неяснота за бъдещето си. В крайна сметка Бетис успя да положи огромни финансови усилия, за да убеди клуба от “Олд Трафорд” да продаде футболиста за 22 милиона евро плюс още три милиона под формата на бонуси. И така романсът на бразилеца със „зелено-белите“ започна отново.

Антони пропусна първите четири мача на своя отбор в Ла Лига заради забавянето при финализирането на трансфера, който бе осъществен в последния ден на пазара. Той не игра и в България срещу Лудогорец във втория кръг от груповата фаза на Лига Европа. Миналия четвъртък пък той получи почивка за мача за Купата в Палма дел Рио. Въпреки това той вече успя да се нареди като водещ голмайстор на Бетис за сезона, изпреварвайки Кучо Ернандес и Ез Абде, а статистиката му започва да бъде повече от впечатляваща.

14 гола и седем асистенции в 35 мача

В девет срещи до момента той има пет гола (четири в Ла Лига и един в Лига Европа) и две асистенции (по една във всеки турнир). Като прибавим деветте гола и петте асистенции, които постигна в 26 официални мача през четирите месеца в отбора миналия сезон, се оказва, че само за половин година той е отбелязал повече голове (14) и е направил повече асистенции (седем), отколкото за двете си години и половина в Англия с екипа на Манчестър Юнайтед (12 гола и пет асистенции в 96 официални мача).

Със своите 14 попадения и седем голови паса Антони води Бетис към постигането на много по-амбициозни цели. Мечтата за борба за място в Шампионската лига е по-жива от всякога, особено като се има предвид, че към потенциала на „зелено-белите“ тепърва ще се добави и приносът на Иско след завръщането му след паузата. А бразилецът преживява щастливи дни, убеден в правилното си решение, със статистика, напомняща за периода му в Аякс (24 гола и 22 асистенции в 82 мача), и поглеждайки към Карло Анчелоти за евентуално участие на Световното първенство през 2026 г.

