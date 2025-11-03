Супер Антони поведе Бетис за класика над Майорка

Бетис записа класически успех с 3:0 над Майорка в домакинството си от 11-ия кръг на Ла Лига. Над всички в този мач бе Антони, който отбеляза два изключително красиви гола в 10-ата и 34-тата минута, а освен това асистира и за третото попадение на Ез Абде в 37-ата минута.

Антони откри резултата в 10-ата минута със страхотен изстрел от далечна дистанция.

След това бразилецът удвои преднината на своя тим с втори, още по-красив гол от почти същата позиция.

Класическото 3:0 оформи Ез Абде, засичайки центриране по земя на Антони.

С тази победа Бетис излезе на 5-ото място с 19 точки. Майорка пък се намира на 17-ото място с 9 точки.

