Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Тухел за реакцията на Белингам: Не променям решенията си, само защото някой размахва ръце

Тухел за реакцията на Белингам: Не променям решенията си, само защото някой размахва ръце

  • 17 ное 2025 | 01:43
  • 236
  • 0
Тухел за реакцията на Белингам: Не променям решенията си, само защото някой размахва ръце

Селекционерът на Англия Томас Тухел коментира видимото недоволство на Джуд Белингам, след като беше заменен по време на квалификационния мач за Световното първенство срещу Албания, спечелен с 2:0.

„Да, не му хареса, но на кого би му харесало? Такъв е редът. На Морган Роджърс също не му хареса, че не беше титуляр, макар да заслужаваше да започне, но такова беше решението“, заяви Тухел.

„Джуд имаше и жълт картон, а аз взех решението си още преди втория гол и то остана в сила“, добави той.

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Запитан за поведението на звездата на „трите лъва“ преди смяната, треньорът отговори: „Не съм видял нищо. Трябва да прегледам ситуацията. Видях, че е недоволен, но не искам да раздухвам темата. Играчи като Джуд винаги са жадни да се доказват и не обичат да бъдат сменяни".

„Думите ми остават същите: за нас са важни спазването на стандартите, нивото, отдадеността и взаимното уважение. Няма да променим решението си, само защото някой размахва ръце“, категоричен бе германският специалист.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

  • 16 ное 2025 | 21:25
  • 2480
  • 2
Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

  • 16 ное 2025 | 21:20
  • 3359
  • 0
Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

  • 16 ное 2025 | 21:18
  • 2302
  • 8
Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

  • 16 ное 2025 | 20:59
  • 7333
  • 13
Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 25003
  • 30
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 14787
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 16821
  • 44
Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

Още два отбора от Европа се класираха за Мондиал 2026, паднаха и други въпросителни

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 25003
  • 30
Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

  • 16 ное 2025 | 22:12
  • 6489
  • 2
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 14787
  • 15
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 11907
  • 13
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 31367
  • 13