Тухел за реакцията на Белингам: Не променям решенията си, само защото някой размахва ръце

Селекционерът на Англия Томас Тухел коментира видимото недоволство на Джуд Белингам, след като беше заменен по време на квалификационния мач за Световното първенство срещу Албания, спечелен с 2:0.

„Да, не му хареса, но на кого би му харесало? Такъв е редът. На Морган Роджърс също не му хареса, че не беше титуляр, макар да заслужаваше да започне, но такова беше решението“, заяви Тухел.

„Джуд имаше и жълт картон, а аз взех решението си още преди втория гол и то остана в сила“, добави той.

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Запитан за поведението на звездата на „трите лъва“ преди смяната, треньорът отговори: „Не съм видял нищо. Трябва да прегледам ситуацията. Видях, че е недоволен, но не искам да раздухвам темата. Играчи като Джуд винаги са жадни да се доказват и не обичат да бъдат сменяни".

„Думите ми остават същите: за нас са важни спазването на стандартите, нивото, отдадеността и взаимното уважение. Няма да променим решението си, само защото някой размахва ръце“, категоричен бе германският специалист.

