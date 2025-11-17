Популярни
  3. Тухел: Бяхме търпеливи и не се отказахме

Тухел: Бяхме търпеливи и не се отказахме

  • 17 ное 2025 | 01:20
Селекционерът на Англия Томас Тухел похвали своя тим за победата с 2:0 над Албания в последния мач от квалификациите за Световното първенство. "Трите лъва" стигнаха до успеха в Тирана с две попадения на Хари Кейн и завършиха кампанията си с пълен актив и без допуснат гол.

„Получи се добър мач, хареса ми. Беше трудно срещу Сърбия, а днес беше сложно и емоционално. Контролирахме изцяло събитията, но изведнъж изпуснахме инициативата и трябваше да се справим с трудни моменти и напрегната обстановка, за да открием резултата с гол от статично положение. Всички са доволни, победата е напълно заслужена“, заяви Тухел.

„Видях, че дадохме всичко от себе си, но в същото време съперникът беше труден за преодоляване. Нуждаехме се от една малка възможност, стандартно положение или момент на вълшебство, за да отворим играта и да придобием увереност. Наложи се да почакаме, но бяхме настоятелни“, добави германският специалист.

„С подсилването на атаката от резервната скамейка искахме също да покажем, че желаем победата и не се предаваме“, завърши Тухел.

