  Хари Кейн: Трябва да свикнем с ролята на фаворит

Хари Кейн: Трябва да свикнем с ролята на фаворит

  • 17 ное 2025 | 01:56
  • 135
  • 0
Хари Кейн: Трябва да свикнем с ролята на фаворит

Нападателят на Англия Хари Кейн коментира победата с 2:0 над Албания в световните квалификации. Звездата на "трите лъва" отбеляза и двете попадения за успеха в Тирана.

„Беше наистина труден мач, един от най-тежките в групата. Трябваше да бъдем търпеливи и постепенно да им оказваме натиск, което и направихме. В крайна сметка спечелихме с 2:0 и отново запазихме суха мрежа“, заяви Кейн.

„През първото полувреме изпълнявахме центрирания с външен фалц, но когато Букайо Сака влезе в игра, знаехме колко е добър в подаванията към близката греда и затова започнахме да атакуваме там. Имахме малко късмет с рикошета, но за щастие се озовах на правилното място", сподели Кейн.

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

„Ако искаш да стигнеш далеч в който и да е турнир, ти е нужен целият отбор. Необходими са ти играчи, които не започват като титуляри, но влизат от пейката и допринасят – това е смисълът на футбола. Важни са не само единадесетте на терена, но и момчетата, които влизат и променят играта", подчерта лидерът на Англия.

„Това е един от най-добрите състави, които някога сме имали. Ще бъдем сред фаворитите за Световното първенство и трябва да го приемем – така беше и на последните няколко турнира и това е част от процеса. Изграждаме отбор, имахме страхотна година с новия треньор – сега всичко е насочено към 2026-а“, каза още Хари Кейн.

Снимки: Gettyimages

