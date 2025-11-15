Челси уреди първия си трансфер за януари… 2028 година

Челси е договорил трансфера на еквадорския вундеркинд Дейнер Ордонес, който ще се присъедини към лондончани официално през януари 2028 година. Тогава централният защитник на Индепендиенте дел Вале, който в момента е на 16 години, ще е навършил пълнолетие. Еквадорският клуб, от който е тръгнал и Мойсес Кайседо, е приел всички условия на лондончани, така че сделката може да се счита за сигурна, твърди Фабрицио Романо.

Според “Сън” Ливърпул и други големи клубове от Европа също са имали интерес към Ордонес, но “сините” са спечелили тази битка.

По подобен начин Челси обяви трансфера на Кендри Паес през 2023 година, а халфът се присъедини официално през това лято, след което бе пратен под наем в Страсбург.

Привличането на Естевао пък бе анонсирано през лятото на 2024 година, когато той бе на 17 години, а бразилецът дойде в клуба през август тази година.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Deinner Ordóñez to Chelsea, here we go! Agreement reached today for 16 year old talented defender to join #CFC project.



Independiente del Valle accepted all conditions as Chelsea anticipate 3 top European clubs.



🇪🇨 The Ecuadorian will arrive in January 2028. pic.twitter.com/NazAzPLz09 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2025