  1. Sportal.bg
  2. Челси
Челси уреди първия си трансфер за януари… 2028 година

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 1459
  • 0
Челси е договорил трансфера на еквадорския вундеркинд Дейнер Ордонес, който ще се присъедини към лондончани официално през януари 2028 година. Тогава централният защитник на Индепендиенте дел Вале, който в момента е на 16 години, ще е навършил пълнолетие. Еквадорският клуб, от който е тръгнал и Мойсес Кайседо, е приел всички условия на лондончани, така че сделката може да се счита за сигурна, твърди Фабрицио Романо.

Според “Сън” Ливърпул и други големи клубове от Европа също са имали интерес към Ордонес, но “сините” са спечелили тази битка.

По подобен начин Челси обяви трансфера на Кендри Паес през 2023 година, а халфът се присъедини официално през това лято, след което бе пратен под наем в Страсбург.

Привличането на Естевао пък бе анонсирано през лятото на 2024 година, когато той бе на 17 години, а бразилецът дойде в клуба през август тази година.

