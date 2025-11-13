В Байерн са взели решение за Нойер

На 39 години Мануел Нойер прави пореден отличен сезон на вратата на Байерн (Мюнхен). Договорът на стража с баварците изтича в края на сезона, но ръководството на клуба вече е решило, че иска да поднови контракта му с още една година.
,Според „Билд“ решението сега е в ръцете на вратаря, който кара своя 15-и сезон в Мюнхен. Нойер все още не е определил бъдещето си и всичко ще зависи най-вече от физическото му състояние, допълва германското издание.
Завръщане в Бундестима също може да е на дневен ред за Нойер. Вече е имало разговори по темата съсспортния директор на националния отбор Руди Фьолер.
Нойер има 575 мача за Байерн, откакто пристигна в тима през 2011 година от Шалке 04. През този сезон той е изиграл 14 мача на вратата на шампиона на Бундеслига, който спечели 16 от 17-те си срещи през кампанията.
