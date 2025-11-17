Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Юноша на Байерн е на проби в Славия

Юноша на Байерн е на проби в Славия

  • 17 ное 2025 | 10:20
  • 477
  • 0
Юноша на Байерн е на проби в Славия

Юноша на Байерн Мюнхен кара проби в отбора на Славия. Това е 19-годишният Валентин Йотов, който игра в контролата със Септември.

Голово реми между Септември (Сф) и Славия
Голово реми между Септември (Сф) и Славия

Йотов, който е юношески национал на България, е роден в САЩ. Въпреки това по-голямата част от футболното му развитие е свързано с Германия.

Младият халф прекарва доста време в академията на германския гранд Байерн, където е част от структурите на клуба от 2018 до лятото на 2025 година.

Преди да започне пробите си в София, Йотов направи кратък престой в гибралтарския Глейсис Юнайтед. 

Все още не е ясно дали Йотов ще подпише договор със Славия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Виза забавя дебюта на Джордан Айб за Локо (София)

Виза забавя дебюта на Джордан Айб за Локо (София)

  • 17 ное 2025 | 09:21
  • 1400
  • 2
Ерата "Херо" в Ботев (Пловдив) започва днес

Ерата "Херо" в Ботев (Пловдив) започва днес

  • 17 ное 2025 | 09:17
  • 2143
  • 1
Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

  • 17 ное 2025 | 09:11
  • 7595
  • 1
ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 15678
  • 26
Български фен успя да се снима с грузинските звезди

Български фен успя да се снима с грузинските звезди

  • 16 ное 2025 | 22:59
  • 1515
  • 0
ЦСКА си хареса нападател на Крузейро

ЦСКА си хареса нападател на Крузейро

  • 16 ное 2025 | 22:47
  • 11428
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 15678
  • 26
БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

  • 17 ное 2025 | 09:23
  • 3299
  • 3
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 2288
  • 20
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 6351
  • 16
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 7451
  • 0
Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 50218
  • 60