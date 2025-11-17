Юноша на Байерн е на проби в Славия

Юноша на Байерн Мюнхен кара проби в отбора на Славия. Това е 19-годишният Валентин Йотов, който игра в контролата със Септември.

Йотов, който е юношески национал на България, е роден в САЩ. Въпреки това по-голямата част от футболното му развитие е свързано с Германия.

Младият халф прекарва доста време в академията на германския гранд Байерн, където е част от структурите на клуба от 2018 до лятото на 2025 година.

Преди да започне пробите си в София, Йотов направи кратък престой в гибралтарския Глейсис Юнайтед.

Все още не е ясно дали Йотов ще подпише договор със Славия.