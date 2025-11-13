Трансферът ми от Барселона в Челси беше огромна грешка, съжалява Обамеянг

Пиер-Емерик Обамеянг не пази добри спомени от краткия си престой в Челси. Габонският нападател отбеляза едва три гола в 21 мача през сезон 2022-23, преди да се присъедини към Марсилия, където играе и в момента. В скорошно интервю той коментира напускането си на Барселона в посока Челси, като не спести подробности.

„Беше огромна грешка да отида там. Наистина огромна грешка“, заяви той в подкаста на „Troopz“. „През онази година (2022) преживявах труден период в Барселона. Ограбиха дома ми, а клубът трябваше да продаде играч – мен или Мемфис Депай – и единственото предложение на масата беше от Челси“, обяснява нападателят.

Престоят му в Лондон обаче се оказа неуспешен. Идеята да подпише със „сините“, след като преди това е бил играч на Арсенал, също не му е допадала: „Затова си казах: „Добре, заради семейството ми ще се преместя, дори и да е в Челси...“. Мислех си, че може би всичко ще се нареди; Оливие Жиру премина от Арсенал в Челси и нямаше проблеми, но при мен беше различно“.

След краткия си период на „Стамфорд Бридж“ Обамеянг премина в Олимпик Марсилия, където се превърна в ключова фигура. Той има 35 гола в 65 мача за френския тим, като престоят му там беше прекъснат от кратка авантюра в саудитския Ал-Кадисия.