Кейн: За да имаш шансове за „Златната топка“, трябва да печелиш големи трофеи

Хари Кейн вкарва голове със спираща дъха скорост през този сезон, но нападателят на националния тим на Англия и Байерн (Мюнхен) е напълно наясно, че надеждите му да спечели следващата „Златна топка“ зависят от това колко трофеи може да събере.

32-годишният футболист се наслаждава на може би най-добрия сезон в кариерата си, като вече натрупа 23 гола в 17 мача за Байерн, който е непобеден и оглавява класирането в Бундеслигата и в Шампионската лига. Кейн отбеляза и три гола в четири мача за Англия, като вкара два пъти при успеха с 5:0 над Латвия през октомври, с което англичаните си осигуриха място на Мондиал 2026.

So... who's having the BEST season so far? 🌟



Erling Haaland in 19 games:

⚽️ 30 goals

🅰️ 3 assists

🎯 1 penalty



Kylian Mbappé in 20 games:

⚽️ 23 goals

🅰️ 5 assists

🎯 7 penalties



Harry Kane in 21 games:

⚽️ 26 goals

🅰️ 3 assists

🎯 7 penalties pic.twitter.com/2ss9P4xlNT — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 13, 2025

На въпрос дали е претендент за най-високото индивидуално отличие във футбола, Кейн коментира: „Мога да вкарам 100 гола този сезон, но ако не спечеля Шампионската лига или Световното първенство, вероятно няма да взема „Златната топка“. Същото е и с Ерлинг Холанд, както и с всеки друг играч. Трябва да печелиш големи трофеи. В Байерн сме в отлична форма, така че това може би прави шансовете малко по-големи в моя полза. Същото е и с националния отбор на Англия. Надявам се, че ако нещата се развият добре за клуба и родината ми, определено ще бъда в дискусиите за трофей като „Златната топка“.

Harry Kane on the possibility of winning the Ballon d'Or this season: "I could score 100 goals this season but if I don’t win the Champions League or the World Cup, you’re probably not going to win the Ballon d’Or.



It’s the same with Haaland, it’s the same with any player. You… pic.twitter.com/frD9BetomD — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 16, 2025

Въпреки че Англия вече се класира за Световното първенство, мачовете от квалификациите тази седмица са ключова част от подготовката на състава за предстоящия турнир. „Да представляваш страната си е най-голямата чест и когато се опитваш да изградиш култура и печеливш манталитет, имаш нужда от футболистите там, колкото е възможно повече. Всеки момент е важен. Вървим в правилната посока на терена и извън него. Вижда се от този лагер... Марк Геи имаше малка контузия, но все пак искаше да бъде в групата и в разборите, за да разбере това, което се опитваме да правим. Определено мисля, че отборът е в наистина добра позиция, навлизайки в новата година“, добави капитанът на Англия на пресконференцията си преди мача с Албания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages