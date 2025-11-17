Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барса очаква днес важна новина за “Камп Ноу”

Барса очаква днес важна новина за “Камп Ноу”

  • 17 ное 2025 | 10:15
  • 1556
  • 0
Барса очаква днес важна новина за “Камп Ноу”

Завръщането на Барселона на “Камп Ноу” изглежда все по-близо. Днешният ден е важен по пътя към реализирането на плана реновираният стадион да бъде отворен за мача между каталунците и Атлетик Билбао тази събота. Според “Мундо Депортиво” клубното ръководство е предоставило цялата документация на Общинския съвет, за да получи лиценз 1B, който би позволил стадионът да бъде отворен отново с около 45 000 зрители. Властите обаче все още са дали своето одобрение. Надеждата на Барселона е това да се случи още днес, за да може клубът да стартира продажбата на билети. Ако процесът се забави, то най-вероятно завръщането ще се отложи за 29 ноември, когато е двубоят с Алавес.

Клубът вече организира първото събитие на “Камп Ноу”, след като на 7 ноември тимът на Ханзи Флик проведе открита тренировка пред 21 795 зрители. По принцип Барселона вече получи първия лиценз, който дава право на мач пред 27 000 зрители, но от клуба изчислиха, че това не е рентабилно, заради което ще се чака разрешителното за 45 000 души.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Холанд: Това е началото на нещо голямо

Холанд: Това е началото на нещо голямо

  • 17 ное 2025 | 09:24
  • 722
  • 0
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 7448
  • 0
От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

  • 17 ное 2025 | 07:03
  • 3542
  • 0
Не очаквах такова начало, призна Дешан

Не очаквах такова начало, призна Дешан

  • 17 ное 2025 | 06:42
  • 1457
  • 0
Ребров: Смените бяха в основата на победата

Ребров: Смените бяха в основата на победата

  • 17 ное 2025 | 05:56
  • 2011
  • 0
Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

  • 17 ное 2025 | 05:37
  • 2003
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 15677
  • 26
БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

  • 17 ное 2025 | 09:23
  • 3299
  • 3
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 2285
  • 20
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 6341
  • 16
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 7448
  • 0
Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  • 16 ное 2025 | 23:39
  • 50216
  • 60