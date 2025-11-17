Барса очаква днес важна новина за “Камп Ноу”

Завръщането на Барселона на “Камп Ноу” изглежда все по-близо. Днешният ден е важен по пътя към реализирането на плана реновираният стадион да бъде отворен за мача между каталунците и Атлетик Билбао тази събота. Според “Мундо Депортиво” клубното ръководство е предоставило цялата документация на Общинския съвет, за да получи лиценз 1B, който би позволил стадионът да бъде отворен отново с около 45 000 зрители. Властите обаче все още са дали своето одобрение. Надеждата на Барселона е това да се случи още днес, за да може клубът да стартира продажбата на билети. Ако процесът се забави, то най-вероятно завръщането ще се отложи за 29 ноември, когато е двубоят с Алавес.

Клубът вече организира първото събитие на “Камп Ноу”, след като на 7 ноември тимът на Ханзи Флик проведе открита тренировка пред 21 795 зрители. По принцип Барселона вече получи първия лиценз, който дава право на мач пред 27 000 зрители, но от клуба изчислиха, че това не е рентабилно, заради което ще се чака разрешителното за 45 000 души.