В Барселона се чудят как да решат проблема с головете заради високата защита

“Няма да изневерим на философията си, ние сме Барселона“, увери Ханзи Флик след равенството в Брюж (3:3) – един от мачовете, в които защитната линия показа най-уязвимото си лице. Посланието на треньора беше ясно: ще печели или ще губи, но винаги ще се придържа към своите идеи. През този сезон отборът не прилага капана на засадата със същата ефективност, а Флик работи усилено, за да коригира това.

Натовареният календар ограничава времето за тактически тренировки, което Барса може да отдели. Именно затова германецът наблегна толкова много на този аспект по време на първите си занимания като треньор на „блаугранас“ през лятото на 2024 г. В хода на сезона времето е кът, особено след мачове, когато титулярите провеждат леки възстановителни сесии, а играчите с по-малко минути се опитват да балансират натоварването с игри на малък терен, отчита “Мундо Депортиво”.

За да работят върху защитата, Флик и асистентът му Хайко Вестерман, който е основният отговорник по този въпрос, използват гигантския екран, инсталиран от клуба на тренировъчното игрище „Тито Виланова“. На него те прожектират видеоклипове, за да коригират конкретни ситуации от мачовете. Корекциите, които се правят със защитната линия, са свързани основно с това кога да се изтегля напред или назад и как играчите да бъдат правилно профилирани спрямо топката и противника.

Една от основните констатации на треньорския щаб относно уязвимостта в защита е, че върху играча от съперниковия тим с топка трябва да се упражнява много по-голям натиск. Ярък пример е попадението на Мбапе в Ел Класико, при което Белингам имаше няколко секунди, за да обмисли и да направи головия пас.

На „Балаидос“ се видя различно отношение и Флик направи промени, за да намали опасностите зад гърба на защитата. Той възложи на Де Йонг да пази персонално Борха Иглесиас, въпреки че това нарушаваше линията на засадата. Една грешка на нидерландеца обаче се оказа фатална и доведе до гол на нападателя.

Комуникация с дублиращия отбор

Доверието в тази философия е толкова голямо, че членове на щаба на Флик са се срещнали с колегите си от Барса Атлетик, за да им обяснят методите си на работа. По този начин преходът на играчи от дубъла към първия отбор в това отношение става по-лесен. В дефанзивен план Барселона и отборите от школата винаги са се отличавали с пресата като един от характерните си елементи, въпреки че играта с топка е това, което изпъква най-много. За момента връзката на екипа на Флик е достигнала само до дублиращия отбор, но не и по-надолу в структурата. Трябва да се отбележи, че при двубои без ВАР допустимата грешка при подобни действия е по-голяма.

Фокусът на проблемите в защита не е само върху последната линия, а е свързан и с пресата и загубата на топки в опасни зони. Вратарският пост също играе своята роля. Жоан Гарсия и Войчех Шчесни са вратарите от петте големи европейски първенства, които са извършили най-много защитни действия извън наказателното поле. Системата на игра ги принуждава да бъдат изключително концентрирани. През миналия сезон никой не направи повече такива намеси от Иняки Пеня и поляка. За вратарите отговаря треньорът на вратарите Хосе Рамон де ла Фуенте-Дела, специалистът в тази област. Той залага на много аналитична работа и видео анализи, а Флик винаги следи процеса отблизо.