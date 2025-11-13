Чави посочи голямата си грешка като треньор на Барса

Легендата на Барселона Чави Ернандес коментира престоя си като треньор на каталунския гранд по време на конференция за лидерство в Университета ESIC. 45-годишният бивш халф направи самокритика относно момента, в който е допуснал нивото на изисквания в клуба отново да спадне.

„Клубът идваше от период, в който нямаше много изисквания“, започна той, преди да защити тезата, че това се е променило, когато е поел поста старши треньор на клуба през ноември 2021 година. Но според самия него, грешката е била, че не е поддържал това ниво на изисквания, след спечелването на титлата в Ла Лига през 2023 година.

„Моята грешка беше, че поддържах тези високи стандарти само от момента, в който пристигнах, докато не спечелихме Ла Лига и Суперкупата на Испания", призна Чави.

Той добави, че откакто е свалил нивото на изисквания, играчите „вече не са имали същото отношение, същото уважение, същото усилие“.

„Стандартите спадаха все повече и повече, до степен, че в последния ми сезон не спечелихме нищо“, отбеляза Чави.

Въпреки това, бившият играч с над хиляда мача зад гърба си за Барселона, Ал-Сад и националния отбор на Испания изтъкна, че се е поучил от този опит и че е трябвало да бъде „много самокритичен“, за да преодолее развоя на събитията.

В момента Чави няма ангажимент към нито един клуб. Той е свободен от година и половина и обмисля различни предложения.

Снимки: Imago