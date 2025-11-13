Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Чави посочи голямата си грешка като треньор на Барса

Чави посочи голямата си грешка като треньор на Барса

  • 13 ное 2025 | 02:32
  • 288
  • 0
Чави посочи голямата си грешка като треньор на Барса

Легендата на Барселона Чави Ернандес коментира престоя си като треньор на каталунския гранд по време на конференция за лидерство в Университета ESIC. 45-годишният бивш халф направи самокритика относно момента, в който е допуснал нивото на изисквания в клуба отново да спадне.

„Клубът идваше от период, в който нямаше много изисквания“, започна той, преди да защити тезата, че това се е променило, когато е поел поста старши треньор на клуба през ноември 2021 година. Но според самия него, грешката е била, че не е поддържал това ниво на изисквания, след спечелването на титлата в Ла Лига през 2023 година.

„Моята грешка беше, че поддържах тези високи стандарти само от момента, в който пристигнах, докато не спечелихме Ла Лига и Суперкупата на Испания", призна Чави.

Той добави, че откакто е свалил нивото на изисквания, играчите „вече не са имали същото отношение, същото уважение, същото усилие“.



„Стандартите спадаха все повече и повече, до степен, че в последния ми сезон не спечелихме нищо“, отбеляза Чави.

Въпреки това, бившият играч с над хиляда мача зад гърба си за Барселона, Ал-Сад и националния отбор на Испания изтъкна, че се е поучил от този опит и че е трябвало да бъде „много самокритичен“, за да преодолее развоя на събитията.

В момента Чави няма ангажимент към нито един клуб. Той е свободен от година и половина и обмисля различни предложения.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Нигерийските национали прекратиха споровете с федерацията

Нигерийските национали прекратиха споровете с федерацията

  • 12 ное 2025 | 21:14
  • 1075
  • 0
Джулиано Симеоне е близо до нов договор с Атлетико Мадрид

Джулиано Симеоне е близо до нов договор с Атлетико Мадрид

  • 12 ное 2025 | 21:08
  • 969
  • 3
Гатузо назова нападателите си за предстоящия мач на Италия и отписа подценяване

Гатузо назова нападателите си за предстоящия мач на Италия и отписа подценяване

  • 12 ное 2025 | 20:42
  • 1918
  • 0
Снайдер за емблематичния сблъсък с Бускетс от 2010-а: Абсолютен ревльо

Снайдер за емблематичния сблъсък с Бускетс от 2010-а: Абсолютен ревльо

  • 12 ное 2025 | 20:28
  • 1491
  • 3
Новият треньор на Фиорентина: Не ме е страх, но пътят ще бъде дълъг и труден

Новият треньор на Фиорентина: Не ме е страх, но пътят ще бъде дълъг и труден

  • 12 ное 2025 | 20:08
  • 1106
  • 0
Ювентус е набелязал играчи на Милан, Рома и Байерн с изтичащи договори

Ювентус е набелязал играчи на Милан, Рома и Байерн с изтичащи договори

  • 12 ное 2025 | 19:43
  • 4206
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 12343
  • 20
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 7181
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 9340
  • 6
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 1375
  • 2
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 17657
  • 45
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 6179
  • 1