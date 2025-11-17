Популярни
  2. Барселона
  3. Резервата на Ламин Ямал: Оставам в Барса, Ханзи Флик и клубът ми вярват

  • 17 ное 2025 | 04:29
  • 394
  • 0
Финансовите затруднения на Барселона и стремежът на клуба да се върне към правилото 1:1 подхранват спекулации за евентуални изходящи трансфери през януари. Едно от имената, свързвани с напускане, е това на Рууни Барджи, който не получава много шансове след трансфера си от ФК Копенхаген.

Барджи има 9 участия във всички турнири за Барселона, като само в два от тези мачове е бил титуляр. Въпреки това, той няма никакво намерение да напуска, както сам заяви в интервю за "Fotbolskanalen".

„Това са неща, които пишат медиите. Но аз се чувствам страхотно и имам добри отношения с Ханзи Флик, който е невероятен треньор. Той и клубът ми вярват, което означава много. Развивам се всеки ден и научавам много. Получих доста игрово време, така че се чувствам страхотно. Търпелив съм. Тук съм едва от три-четири месеца", сподели Барджи.

Младокът влезе като късна резерва при загубата с 1:2 от Реал Мадрид на „Сантиаго Бернабеу“. Въпреки разочароващия следобед за Барселона, крилото призна, че това е било незабравимо преживяване за него.

„Това е най-важният мач и можеше да се усети навсякъде – в медиите, дори преди самия двубой. Имаше много напрежение на терена и след това. Не участвах в спречкването след последния съдийски сигнал, но се случиха много неща. Има много емоции, защото това е важен мач и голямо съперничество", коментира Барджи.

Снимки: Gettyimages

