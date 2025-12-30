Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Успех срещу затъващия Бърнли прати Нюкасъл в горната половина на класирането

Успех срещу затъващия Бърнли прати Нюкасъл в горната половина на класирането

  • 30 дек 2025 | 23:55
  • 448
  • 0

Нюкасъл играе много неубедително като гост през настоящия сезон в Премиър лийг, но срещу намиращия се в зоната на изпадащите Бърнли спечели с 3:1 и вече е на 10-о място в класирането. Попаденията за "свраките" отбелязаха Жоелинтон, Йоан Уиса и Бруно Гимараеш, а Джош Лорънт вкара единствения гол за домакините.

Бърнли изостана с 0:2 още до 7-ата минута, но намали до почивката, а през второто полувреме пропусна няколко добри шанса да стигне до поне до равенство. По този начин тимът остана на незавидното 19-о място в таблицата с едва 12 точки и не познава вкуса на победата от 26 октомври.

След само 65 секунди игра Жоелинтон прати топката в мрежата на домакините. Бразилецът изпревари Хялмар Екдал след рикоширало центриране на Антъни Гордън и смълча публиката на "Търф Моор". Не след дълго получилият шанс като титуляр Йоан Уиса удвои аванса на Нюкасъл. Той беше точен отблизо, след като преди това Кайл Уокър изчисти топката от голлинията.

Надеждите на Бърнли се върнаха в 23-тата минута с точен изстрел на защитника Джош Лорънт. Той се възползва от отлична работа в наказателното поле на Армандо Броя и преодоля Ник Поуп с прецизен изстрел по диагонала.

Нюкасъл имаше възможности да възстанови комфортната си преднина, но пропуски направиха Уиса и Харви Барнс, а Мартин Дубравка впечатли с важни спасявания срещу бившия си отбор. Секунди преди почивката Маркъс Едуардс можеше да изравни, но Фабиан Шер беше на точното място и предотврати сигурен гол.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид си върна интереса към Марк Геи, имало е контакт с агентите му

Реал Мадрид си върна интереса към Марк Геи, имало е контакт с агентите му

  • 30 дек 2025 | 19:20
  • 2922
  • 2
Серия “А” се отказва от оранжевата топка

Серия “А” се отказва от оранжевата топка

  • 30 дек 2025 | 19:00
  • 1636
  • 1
Новото правило за засада идва: до дни гледат предложението на Венгер

Новото правило за засада идва: до дни гледат предложението на Венгер

  • 30 дек 2025 | 18:14
  • 19951
  • 45
Обамеянг ще пропусне последния мач на Габон

Обамеянг ще пропусне последния мач на Габон

  • 30 дек 2025 | 17:47
  • 1306
  • 0
Наказаха тежко полицай заради бонус от Мбапе

Наказаха тежко полицай заради бонус от Мбапе

  • 30 дек 2025 | 17:36
  • 3163
  • 0
Отаменди може да заиграе в Бразилия

Отаменди може да заиграе в Бразилия

  • 30 дек 2025 | 17:35
  • 2285
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

  • 31 дек 2025 | 00:13
  • 10920
  • 105
Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

  • 30 дек 2025 | 23:33
  • 9821
  • 21
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

  • 31 дек 2025 | 00:10
  • 8513
  • 32
Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

  • 30 дек 2025 | 20:01
  • 8979
  • 29
Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

  • 30 дек 2025 | 18:12
  • 13862
  • 22
Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

  • 30 дек 2025 | 17:21
  • 20996
  • 91