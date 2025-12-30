Успех срещу затъващия Бърнли прати Нюкасъл в горната половина на класирането

Нюкасъл играе много неубедително като гост през настоящия сезон в Премиър лийг, но срещу намиращия се в зоната на изпадащите Бърнли спечели с 3:1 и вече е на 10-о място в класирането. Попаденията за "свраките" отбелязаха Жоелинтон, Йоан Уиса и Бруно Гимараеш, а Джош Лорънт вкара единствения гол за домакините.

Бърнли изостана с 0:2 още до 7-ата минута, но намали до почивката, а през второто полувреме пропусна няколко добри шанса да стигне до поне до равенство. По този начин тимът остана на незавидното 19-о място в таблицата с едва 12 точки и не познава вкуса на победата от 26 октомври.

След само 65 секунди игра Жоелинтон прати топката в мрежата на домакините. Бразилецът изпревари Хялмар Екдал след рикоширало центриране на Антъни Гордън и смълча публиката на "Търф Моор". Не след дълго получилият шанс като титуляр Йоан Уиса удвои аванса на Нюкасъл. Той беше точен отблизо, след като преди това Кайл Уокър изчисти топката от голлинията.

Надеждите на Бърнли се върнаха в 23-тата минута с точен изстрел на защитника Джош Лорънт. Той се възползва от отлична работа в наказателното поле на Армандо Броя и преодоля Ник Поуп с прецизен изстрел по диагонала.

Нюкасъл имаше възможности да възстанови комфортната си преднина, но пропуски направиха Уиса и Харви Барнс, а Мартин Дубравка впечатли с важни спасявания срещу бившия си отбор. Секунди преди почивката Маркъс Едуардс можеше да изравни, но Фабиан Шер беше на точното място и предотврати сигурен гол.

Снимки: Gettyimages