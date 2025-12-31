Аморим: Липсваха ни енергия и въображение

Популярни
  31 дек 2025 | 01:06
Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим коментира равенството на своя отбор срещу Уулвърхамптън (1:1). "Червените дяволи" не можаха да се наложат срещу атсайдера в Премиър лийг, който преди този мач имаше само 2 точки.

„Изпитвахме трудности през целия двубой. Знаехме, че ще бъде различен мач от този с Нюкасъл. Нямахме същата енергия. Създадохме положения, но ни липсваше подвижност в атака. В момента ни липсват и връзките между играчите“, заяви разочарованият Аморим.

„Мачът беше напълно различен от предишния. Имаше повече играчи зад линията на топката, а в такива случаи трябва да работиш по-усърдно, за да създаваш повече, да проявяваш въображение и да играеш по различен начин. Днес това не се получи“, призна португалецът.

„Футболистите се опитаха. Не играхме особено добре. Трябва да се възстановим и да се насочим към следващия мач“, добави Рубен Аморим.

Снимки: Gettyimages

