Кабайеро: Трябва да се научим да пазим преднината си

  • 31 дек 2025 | 01:42
  • 210
  • 0

Помощник-треньорът на Челси Уили Кабайеро застана пред медиите след равенството срещу Борнемут (2:2) на "Стамфорд Бридж". Той обясни, че мениджърът Енцо Мареска е болен и поради тази причина не се е появил на пресконференцията.

„Енцо не се чувства добре. Така е през последните два дни, но въпреки това водеше тренировките и беше на мача днес. Аз го замествам, просто за да поясня, че не се чувства достатъчно добре за да изпълнява всички останали задължения на треньора, затова аз съм тук вместо него“, сподели Кабайеро.

Относно самия мач аржентинецът заяви: „Получи се лудо първо полувреме. Успяхме да направим обрат и да поведем, но веднага след това допуснахме изравняване. Това е нещо, което трябва да подобрим възможно най-скоро", коментира Кабайеро.

„Създавахме положения, имахме шансове и през втората част. За съжаление, не успяхме да спечелим мача и това е леко разочароващо. Заслужавахме трите точки повече от Борнемут, но взехме само една, защото днес допуснахме два гола. Липсваше ни единствено завършващият удар, тъй като често влизахме в наказателното поле и правехме много центрирания“, продължи той.

„Подобряваме се в определени аспекти, но все още трябва да се научим да печелим и да удържаме резултата, когато водим. Положихме много усилия, за да поведем с 2:1, но не успяхме да вземем трите точки", отбеляза бившият страж.

„Винаги е неприятно да допускаш голове след статични положения, но това е част от играта. Когато получиш два гола в един мач, е трудно“, завърши Кабайеро.

