Холанд: Чувствам отговорността да изведа Норвегия до Световното първенство

Капитанът на Норвегия Ерлинг Холанд подчерта колко важно е за него тимът да спечели днешното си гостуване на Италия, с което окончателно ще се класира на Световно първенство за първи път от 1998 година насам. Освен това успех тази вечер ще означава, че скандинавците ще завършат квалификациите с осем победи от осем мача.

“Знаем, че това е последният мач, и ще направим всичко по силите си, за да се класираме. Това е нашата задача. Остава ни един двубой, като можем да завършим с пълен актив, така че ще се опитаме да спечелим и утре. Трябва да приключим силно. Чувствам отговорността да изведа Норвегия до Световното първенство. Точно това се опитвам да направя от 2019 година насам. Не знам дали това може да се нарече историческо, но ще направя всичко възможно това да се случи. Харесва ми Италия, като тук съм имал добри мачове и никога не знаеш какво ще стане в бъдеще. В момента съм на добро място в живота ми и не мисля за потенциален трансфер в Италия, но никога не знаеш какво ще се случи.

Erling Haaland leads the way with a massive 14 goals in 7 games 😲🇳🇴#EQTopScorer | @AlipayPlus pic.twitter.com/6LotCfdnsb — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 15, 2025

Мога да кажа само добри думи за Джанлуиджи Донарума, той е страхотен човек. Ще бъде специално да играя срещу него, макар и малко странно, но това са 90 минути от нашата работа. Моята цел е да се опитам да спечеля мача и когато го видя, ще бъде забавно. Честно казано, не знам много за Франческо Пио Еспозито и сигурно ще бъда разкритикуван за тези думи, но когато играеш за Италия, би трябвало да имаш качества. Същото се отнася и щом играеш за Интер”, коментира Холанд на пресконференцията си преди днешния сблъсък с Италия, която се нуждае от победа с поне 9:0, за да задмине Норвегия.

Снимки: Gettyimages