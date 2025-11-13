Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

Капитанът на Германия Йошуа Кимих, ще пропусне утрешната среща от световните квалификации срещу Люксембург, съобщи официално Германският футболен съюз.

"Нашият капитан е получил лека контузия в капсулата на десния глезен по време на вчерашната тренировка. Той ще пътува с отбора до Люксембург, но няма да вземе участие в мача", написаха от Бундестима. Кимих, който има 105 мача и 10 гола с фланелката на Бундестима, носи капитанската лента от 2024 година.

Abschlusstraining ohne Jo! 😐️



Kader-Update ℹ️ Unser Capitano hat sich gestern beim Training eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird morgen zwar mit dem Team nach Luxemburg reisen, aber nicht zum Einsatz kommen. #dfbteam 📷️ DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/QzH71QL2m2 — DFB-Team (@DFB_Team) November 13, 2025

Малко след началото на тренировката Кимих публикува снимка в Инстаграм, на която е на масажната кушетка с угрижено изражение. „За съжаление, това е работното ми място засега“, написа той под снимката и обеща: „Ще дам всичко от себе си, за да се върна на терена в понеделник.“

Участието на Кимих в решаващия мач за директна квота за Мондиал 2026 срещу Словакия в Лайпциг в понеделник изглежда не е под въпрос, като идеята е той да бъде съхранен именно за тази среща. Това означава, че засега не се очакват и по-дългосрочни последици за сезона на Кимих с Байерн.

Joshua Kimmich on IG: Unfortunately, this is my workplace for now. I'm giving it my all to be back on the pitch on Monday pic.twitter.com/HzWqyj2jsC — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 13, 2025

Германия гостува на Люксембург в петък за предпоследния си мач от пресявките за Мондиал 2026. Маншафтът е пръв в група A с 9 точки, докато опонентът им се намира на последното място без актив след четири изиграни двубоя. Очаква се десен бек срещу Люксембург да бъде най-вероятно Боте Баку от РБ Лайпциг, а капитан ще бъде някой измежду Леон Горетцка, Серж Гнабри, Йонатан Та и вратаря Оливер Бауман.

Отсъствието на Кимих е вторият сериозен проблем пред Нагелсман в защитен план. Преди това стана ясно, че и Нико Шлотербек няма да бъде на разположение за мача в Люксембург. Защитникът на Дортмунд получи рана на крака по време на мача срещу Хамбургер ШФ в събота. Целта е Шлотербек също да бъде вдигнат за решителния мач със Словакия.