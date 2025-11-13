Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

  • 13 ное 2025 | 13:07
  • 284
  • 0
Германия ще е без капитана си Кимих в мача срещу Люксембург утре

Капитанът на Германия Йошуа Кимих, ще пропусне утрешната среща от световните квалификации срещу Люксембург, съобщи официално Германският футболен съюз.

"Нашият капитан е получил лека контузия в капсулата на десния глезен по време на вчерашната тренировка. Той ще пътува с отбора до Люксембург, но няма да вземе участие в мача", написаха от Бундестима. Кимих, който има 105 мача и 10 гола с фланелката на Бундестима, носи капитанската лента от 2024 година.

Малко след началото на тренировката Кимих публикува снимка в Инстаграм, на която е на масажната кушетка с угрижено изражение. „За съжаление, това е работното ми място засега“, написа той под снимката и обеща: „Ще дам всичко от себе си, за да се върна на терена в понеделник.“

Участието на Кимих в решаващия мач за директна квота за Мондиал 2026 срещу Словакия в Лайпциг в понеделник изглежда не е под въпрос, като идеята е той да бъде съхранен именно за тази среща. Това означава, че засега не се очакват и по-дългосрочни последици за сезона на Кимих с Байерн.

Германия гостува на Люксембург в петък за предпоследния си мач от пресявките за Мондиал 2026. Маншафтът е пръв в група A с 9 точки, докато опонентът им се намира на последното място без актив след четири изиграни двубоя. Очаква се десен бек срещу Люксембург да бъде най-вероятно Боте Баку от РБ Лайпциг, а капитан ще бъде някой измежду Леон Горетцка, Серж Гнабри, Йонатан Та и вратаря Оливер Бауман.

Отсъствието на Кимих е вторият сериозен проблем пред Нагелсман в защитен план. Преди това стана ясно, че и Нико Шлотербек няма да бъде на разположение за мача в Люксембург. Защитникът на Дортмунд получи рана на крака по време на мача срещу Хамбургер ШФ в събота. Целта е Шлотербек също да бъде вдигнат за решителния мач със Словакия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 10598
  • 5
Лион ще плаща 50% от заплатата на Ендрик

Лион ще плаща 50% от заплатата на Ендрик

  • 13 ное 2025 | 07:41
  • 1883
  • 0
Дешан: Френските треньори са подценявани дори във Франция

Дешан: Френските треньори са подценявани дори във Франция

  • 13 ное 2025 | 06:45
  • 1223
  • 0
Интер не губи интерес към еквадорски национал

Интер не губи интерес към еквадорски национал

  • 13 ное 2025 | 06:22
  • 1925
  • 0
Тони Кроос: Арда Гюлер не е мой заместник

Тони Кроос: Арда Гюлер не е мой заместник

  • 13 ное 2025 | 04:41
  • 7714
  • 10
В Байерн са взели решение за Нойер

В Байерн са взели решение за Нойер

  • 13 ное 2025 | 04:18
  • 3967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 3872
  • 7
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 4938
  • 10
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 16430
  • 34
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 10598
  • 5
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 16856
  • 24
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3150
  • 0