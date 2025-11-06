Популярни
Нагелсман повика дебютант и върна Сане в националния отбор на Германия

  • 6 ное 2025 | 15:52
Националният селекционер на Германия Юлиан Нагелсман определи група от 25 футболисти, на които ще разчита в предстоящите квалификации за Мондиал 2026. Нападателят на Кьолн Саид Ел Мала получава дебютната си повиквателна за мъжкия отбор на страната, а крилото Льорой Сане от турския Галатасарай за пръв път ще бъде сред националите, откакто напусна Байерн (Мюнхен) през лятото.

19-годишният Ел Мала има 4 гола за клубния си тим този сезон. Нагелсман заяви, че "очаква от него да покаже своята безгрижна страна". По адрес на Сане, германският наставник каза: "Винаги съм имал добри отношения с него. Той заслужи да играе за страната си с добрите си представяния в Шампионската лига и турското първенство."

След двугодишно отсъствие защитникът на Нюкасъл Малик Тиау също се завръща в състава на Бундестима.

От дългосрочни контузии все още се възстановяват титулярният вратар Марк-Андре тер Стеген, атакуващият халф на Байерн (Мюнхен) Джамал Мусиала, защитникът на Реал Мадрид Антонио Рюдигер. и нападателят на Арсенал  Кай Хавертц.

Германия заема първо място в група А на пресявките за Световното първенство в Северна Америка догодина с 9 точки след четири изиграни мача, колкото има и Словакия. Трети е Северна Ирландия с 6 пункта. Само победителят в групата си гарантира класиране на Мондиал 2026.

На Маншафта предстои гостуване на Люксембург на 14 ноември и домакинство срещу Словакия три дни по-късно в Лайпциг, които ще сложат край на квалификационния цикъл на УЕФА.

"Искаме да си осигурим класиране за Световното с две победи", категоричен беше Нагелсман.

Снимки: Imago

