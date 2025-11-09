Наградиха Руди Фьолер като спортна легенда на Германия

Световният шампион с Германия Руди Фьолер бе отличен като спортна легенда на 43-е германски спортни награди на церемония във Франкфурт, съобщи ДПА.

"Като дете единствената ми мечта бе да играя за първия отбор на Кикерс Офенбах. Оказа се, че постигнах много повече от това", каза 65-годишният Фьолер пред повече от хиляди гости на гала вечерта. Въпреки това Фьолер подчерта, че не се чувства като легенда. "Бях благословен с талант. Голям късмет, комбиниран с много работа. Човек трябва да остане смирен и това ще му се отплати", смята бившият футболист.

Бившият президента на Германската футболна федерация Волфганг Нирсбах го награди с трофея във формата на кон с криле, като го представи като човек, "който винаги остана Руди".

Фьолер спечели световната титла с Германия като футболист през 1990, като треньор той изведе тима до второ място на Мондиала през 2002. Той работи почти 19 години на ръководен пост в Байер Леверкузен, преди да стане спортен директор на националния тим на Германия през 2023.

Преди Фьолер лауреати на наградата от 2007 насам са били Франц Бекенбауер, Борис Бекер, Михаел Шумахер, Катарина Вит, Лотар Матеус, Хайнер Бранд, Уве Зелер, Изабел Верт и Герд Мюлер.