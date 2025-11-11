Нико Шлотербек пропусна още една тренировка на Германия, Нагелсман повика дебютант

Защитникът Нико Шлотербек пропусна поредна тренировка на германския национален отбор преди световните квалификации с Люксембург и Словакия. Той получи травма в стъпалото при равенството 1:1 на Борусия (Дортмунд) срещу Хамбургер ШФ в Бундеслигата.
„Стъпалото се бе подуло през нощта и не изглеждаше добре сутринта“, информира селекционерът на отбора Юлиан Нагелсман. Той добави, че медицинският щаб на федерацията е препоръчал да се изчака още, преди да бъде взето решение за участието му в двубоите. Твърде вероятно е да не се рискува с включването на Шлотербек в гостуването на Люксембург и той да пропусне срещата.
Халфът на РБ Лайпциг Асан Уедраого пък се присъедини към лагера на националния отбор, след като получи повиквателна в последния момент, която е първа за него. Той ще замени Надим Амири, който няма да пътува с Бундестима за срещата с Люксембург на 14 ноември и за домакинството на Словакия три дни по-късно в Лайпциг.
Германия е начело на Група А с девет точки и равенство със Словакия, като само първенецът печели директна квота за Мондиал 2026.
Снимки: Imago