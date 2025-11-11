Нико Шлотербек пропусна още една тренировка на Германия, Нагелсман повика дебютант

Защитникът Нико Шлотербек пропусна поредна тренировка на германския национален отбор преди световните квалификации с Люксембург и Словакия. Той получи травма в стъпалото при равенството 1:1 на Борусия (Дортмунд) срещу Хамбургер ШФ в Бундеслигата.

🇩🇪 Nico Schlotterbeck did not train with the team today due to a wounded foot and is likely to miss Friday's qualifier against Luxembourg [@SkySportDE] pic.twitter.com/lumiQKxiWK — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 11, 2025

„Стъпалото се бе подуло през нощта и не изглеждаше добре сутринта“, информира селекционерът на отбора Юлиан Нагелсман. Той добави, че медицинският щаб на федерацията е препоръчал да се изчака още, преди да бъде взето решение за участието му в двубоите. Твърде вероятно е да не се рискува с включването на Шлотербек в гостуването на Люксембург и той да пропусне срещата.

Халфът на РБ Лайпциг Асан Уедраого пък се присъедини към лагера на националния отбор, след като получи повиквателна в последния момент, която е първа за него. Той ще замени Надим Амири, който няма да пътува с Бундестима за срещата с Люксембург на 14 ноември и за домакинството на Словакия три дни по-късно в Лайпциг.

Kader-Update ℹ️

Nadiem Amiri fällt mit Adduktorenbeschwerden aus und reiste heute nicht nach Wolfsburg.

Dafür nachnominiert wird U 21-Nationalspieler Assan Ouedraogo.#dfbteam 📷️ DFB pic.twitter.com/u0goNodmhj — DFB-Team (@DFB_Team) November 10, 2025

Германия е начело на Група А с девет точки и равенство със Словакия, като само първенецът печели директна квота за Мондиал 2026.

Следвай ни:

Снимки: Imago