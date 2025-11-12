Йонатан Та за избора си да играе за Германия: Решението на сърцето

Централният защитник на германския национален отбор Йонатан Та заяви, че решението на футболиста за това кой национален отбор да избере да представлява, трябва да бъде решение, взето от сърце. Въпросът за играчите, развили се в школите в Германия, които избират да представят други страни, отново е в светлината на прожекторите, след като младежкият национал на Германия Ибрахим Маза наскоро обяви решението си да играе за алжирския национален отбор. 19-годишният нападател на Байер Леверкузен е поредният футболист, който реши да не играе за Германия, въпреки че е развиван като юноша там, като ръководителите на Германския футболен съюз многократно заявяваха, че трябва да има финансово обезщетение за развитието на тези играчи.

Други скорошни случаи включват родения в Бавария Джан Узун, който избра да играе за представителния отбор на Турция миналата година. Та, който можеше да играе за Кот д'Ивоар заради баща си, каза, че е решил рано да остане с Германия, решение, с което се чувства много комфортно.

„За всеки това е индивидуално решение и всеки го вижда различно. За мен това е решение на сърцето“, каза Та на пресконференция преди последните два квалификационни мача на Германия за Световното първенство. „Не отне много време. Получих покана от Кот д'Ивоар, когато бях на 17. Бързо казах „не“. Преминах през всички германски национални младежки отбори и исках да играя за Германия. Беше индивидуално решение и го виждам като решение на сърцето.“

Очаква се 29-годишният Та, който има 41 мача за националния отбор, да добави още два през следващите дни, като Германия пътува до Люксембург в петък, преди да приеме Словакия в последните си квалификации за Световното първенство, и се нуждае от две поредни победи, които да му осигурят място в турнира догодина.

Германия е начело в Група А, пред втората Словакия по голова разлика. Северна Ирландия е трета с шест мача, а Люксембург е последен без точка. Победителите в групите получават автоматично класиране за Световното първенство, докато вторият отбор се класира за плейофи през март. На въпроса дали има съмнения, че Германия ще завърши на първо място в групата си, Та бе категоричен: „Не, това е бързият отговор.“

