Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Раум приема с радост обединяващата си роля в националния отбор

Раум приема с радост обединяващата си роля в националния отбор

  • 11 ное 2025 | 18:08
  • 268
  • 0
Раум приема с радост обединяващата си роля в националния отбор

Крайният бранител на Германия - Давид Раум, се е превърнал в ключов играч за Бундестима, но предпочита по-талантливите му съотборници да получават вниманието. Селекционерът на Маншафта Юлиан Нагелсман, описа футболиста като „лепилото“, което обединява отбора.

"Приемам това като комплимент. Вече съм с националния отбор от няколко години и познавам играчите добре. Имам прекрасна връзка с всички от тях. Обичам да прекарвам време с всички съотборници. Има добра връзка между нас, която се гради в момента, прекарваме много време заедно. Ще се опитам да бъда лепилото и да се разбирам с всички“, каза Раум на пресконференция с националния тим на Германия.

"Имам нова роля като капитан на Лайпциг и се чувствам добре. Тя ми дава сила и повече енергия на игрището, за да водя отбора. Тази емоция и физика се очаква от мен и в националния отбор, но играчите от световна класа са на другите позиции. Те са тези, които ще правят магия и ще решават мачовете“, добави той.

Германия гостува на Люксембург в петък, а три дни по-късно приема Словакия в Лайпциг по пътя си към класиране за Световното първенство в Северна Америка през 2026 година. Бундестимът е първи в групата си с 9 точки, наравно със Словакия, но с по-добра голова разлика.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Меси: Не си тръгнах от Барселона така, както си мечтаех

Меси: Не си тръгнах от Барселона така, както си мечтаех

  • 11 ное 2025 | 15:25
  • 5883
  • 21
Упамекано: Чувствам се добре в Байерн, имам страхотни треньор и съотборници

Упамекано: Чувствам се добре в Байерн, имам страхотни треньор и съотборници

  • 11 ное 2025 | 15:14
  • 766
  • 2
Няколко клуба искат да върнат Тони в Премиър лийг

Няколко клуба искат да върнат Тони в Премиър лийг

  • 11 ное 2025 | 15:03
  • 1747
  • 1
От Галатасарай с изявление след извадения техен футболист от националния отбор и скандала със залаганията

От Галатасарай с изявление след извадения техен футболист от националния отбор и скандала със залаганията

  • 11 ное 2025 | 14:21
  • 1136
  • 0
Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

Роналдо потвърди, че Мондиал 2026 ще бъде последният в кариерата му

  • 11 ное 2025 | 14:14
  • 3947
  • 34
Нико Шлотербек пропусна още една тренировка на Германия, Нагелсман повика дебютант

Нико Шлотербек пропусна още една тренировка на Германия, Нагелсман повика дебютант

  • 11 ное 2025 | 14:03
  • 759
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, първият вече започна

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, първият вече започна

  • 11 ное 2025 | 18:00
  • 3296
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 21596
  • 22
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 25382
  • 53
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 23759
  • 85
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 27822
  • 21
Пуснаха билетите за Монтана - Левски, "сините" фенове ще плащат по-малко от тези на домакините

Пуснаха билетите за Монтана - Левски, "сините" фенове ще плащат по-малко от тези на домакините

  • 11 ное 2025 | 16:52
  • 6904
  • 6