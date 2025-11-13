Два отбора от Формула 1 имат шанс да са фаворити през 2026 година

През 2026 година Формула 1 влиза в нова ера, която ще започне с новите технически правила, които ще променят сериозно автомобилите - от размерите и теглото през задвижващите системи до аеродинамиката, включително с премахването на граунд ефекта.

Бившият стратег от Формула 1 Бърни Колинс посочи Макларън и Мерцедес като вероятните лидери на стартовата решетка от 11 отбора догодина.

„Но той ще бъде в състояние да притиска Джордж. Мисля, че важното за Мерцедес е, че ако и двамата пилоти се бутат взаимно напред, това е най-добрият начин да се развие болид и да се получи най-добрата обратна връзка.“

През 2026 г. спортът ще претърпи сериозна промяна със значителни модификации в аеродинамиката и задвижващите системи, което заплашва да предизвика съществено разместване в настоящото подреждане на силите.

Слуховете в падока сочат, че задвижващата система на Мерцедес се очертава да бъде най-добрата в шампионата и да постави отбора начело на колоната. Тъй като Макларън разполага с най-силния пакет тази година и също използва задвижващата система на Мерцедес, Колинс вярва, че битката за шампионата може да се окаже между двата производителя.

„Всички вярваме, че двигателят на Мерцедес ще бъде най-добрият догодина, този двигател е и в Макларън - заяви Колинс пред Sky F1. - Мисля, че битката между Мерцедес и Макларън може да се окаже голямата новина за следващата година.

„Нямам нищо конкретно, което да ми подсказва, че Мерцедес определено ще има предимство пред Макларън, когато виждаме настоящото представяне на болида на световните шампиони. Двама пилоти в един отбор, които се притискат взаимно много силно във всяка сесия, е това, от което се нуждаеш, за да развиеш болид и нов тип регулации, и това наистина ще помогне както на Мерцедес, така и на Макларън.“

През 2026 година Мерцедес ще запази пилотите си Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели, като последният ще има зад гърба си цял сезон опит.

Колинс смята, че Антонели ще бъде значително подобрен пилот през втория си сезон и ще има увереността да притиска по-опитния Ръсел.

„Джордж винаги ще чувства, че има предимство по отношение на опита в този отбор, поне - обясни тя. - Мерцедес като цяло са доста безпристрастни в начина, по който взимат решения и как подхождат към състезанията. Това, че Кими ще има една пълна година зад гърба си и ще преодолее някои от разочарованията от тази година, както и някои от нещата, с които се е борил, определено ще помогне.“

