Ауди се цели в титлата във Формула 1 през 2030 година

Германският автомобилен гигант Ауди разкри концептуалния си болид R26 преди дебюта си във Формула 1 през 2026 г., като си постави за цел да се бори за челните позиции в рамките на пет години.

От Ауди обявиха, че тимът на марката ще се стреми да се бори за световната титла във Формула 1 през 2030 г., след като представи концептуален автомобил R26 за следващата година. На събитие в Мюнхен германската марка показа новата си визуална идентичност за 2026 г., включваща сребърна, червена и черна концептуална окраска за R26 Concept. Това е предварителен поглед към първия болид на Ауди за Формула 1, който ще бъде разработен съгласно изцяло новите технически регулации след придобиването на Заубер.

A bold new chapter with Audi joining the grid in 2026! 🤩👀#F1 pic.twitter.com/Eyw6nuLvjA — Formula 1 (@F1) November 12, 2025

Ауди обяви през 2022 година, че ще се присъедини към Формула 1, като придоби 25% дял в Заубер, преди да поеме изцяло контрола над отбора за пълното ребрандиране през 2026 година. Впоследствие компанията продаде миноритарен дял на суверенния фонд на Катар, за да подпомогне първоначалните разходи по модернизацията на швейцарския екип и стартирането на собствена програма за задвижващи системи в Нойбург.

Изпълнителният директор на Ауди, Гернот Дьолнер, заяви, че германският производител се цели в борба за световния шампионат от 2030 година нататък, като същевременно има „амбиции“ и за първите си години в спорта.

„През следващите две години ще бъдем в ролята на тези, които предизвикват лидерите“, каза Дьолнер, към когото на събитието се присъединиха главният технически и оперативен директор на отбора Матиа Биното, ръководителят на тима Джонатан Уитли и изпълнителният директор на Ф1 Стефано Доменикали.

„Трябва да се подобрим спрямо сегашното си ниво и имаме амбиции също за 2026 и 2027 г. Това ще бъдат годините на предизвикателството. От 2028 г. нататък искаме да станем истински конкуренти, а от 2030 г. да се борим за шампионата.“

Look who's dropped by to see the Audi R26 Concept design 👀#F1 pic.twitter.com/t9ZCh9j7Oi — Formula 1 (@F1) November 12, 2025

Бившият шеф на отбора на Ферари във Формула 1 и специалист по задвижващи системи, Матиа Биното, смята, че решението на Ауди да разработва както шасито, така и двигателя си вътрешно, ще даде на отбора „конкурентно предимство“ пред клиентските тимове във Ф1.

„Пълният контрол както върху шасито, така и върху задвижващата система ти дава конкурентно и техническо предимство - обясни Биното. - И тъй като за Ауди не става въпрос само за участие, а за победи, това беше нещо предрешено, бих казал. Така че приемаме сложността, защото имаме ясна амбиция.“

Шефът на отбора Джонатан Уитли смята, че настоящият тим на Заубер, който преживя разочароваща кампания през 2024 година, вече е набрал инерция след значителни подобрения, които го върнаха в оспорваната средна част на колоната тази година.

„Бях изключително окуражен от това, което заварих – много по-млад отбор, отколкото очаквах, с по-отворено мислене, който вече беше започнал пътя към превръщането си в конкурентен отбор във Формула 1, а не такъв, за когото постижение е просто да закара два автомобила на старта всяка неделя", обясни Уитли.

Снимки: Ауди Спорт