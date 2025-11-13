Макс Верстапен носи Ред Бул на гърба си

Световният шампион Макс Верстапен продължава трудната битка за световната титла, като в Сао Пауло направи изключително пилотиране, за да се класира трети на финала.

Но отличната форма, в която се намира Ландо Норис и по-добрият автомобил на Макларън, дават шанс на британеца и съотборника му Оскар Пиастри да „изключат“ Макс от битката за титлата още в Лас Вегас този месец.

Какъвто беше и планът за последната част на сезона, но слабото представяне на Пиастри лиши него и Макларън от важни точки.

А Макс е този, благодарение на когото Ред Бул е в челото. Верстапен има 341 точки, лидерът Норис е с 390, а Пиастри е втори с 366. Макларън вече има 756 точки, втората поредна световна при конструкторите е гарантирана, а Ред Бул се бори за второто място. Бившите шампиони имат 366 точки и са трети, Мерцедес заема второто място с 398, благодарение на 43-те точки на Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел от Бразилия, а Ферари отстъпи на 4-ата позиция с 362 точки, след като и двете коли на Скудерията отпаднаха в неделя.

Макс е записал 341 точки от общо 366 на Ред Бул този сезон, а съотборниците му са със скромен принос. Най-доброто класиране на Джак Дуън в първите шест състезания за Ред Бул беше 13-ото място в Китай, а Юки Цунода е 12-и в класирането с 28 точки, като 25 от тях дойдоха с болид на Ред Бул.

Сега предстои да разберем колко напред може да издърпа Макс Ред Бул в битката за второто място при конструкторите в последните три кръга.

