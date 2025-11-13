Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен носи Ред Бул на гърба си

Макс Верстапен носи Ред Бул на гърба си

  • 13 ное 2025 | 10:42
  • 804
  • 0

Световният шампион Макс Верстапен продължава трудната битка за световната титла, като в Сао Пауло направи изключително пилотиране, за да се класира трети на финала.

Но отличната форма, в която се намира Ландо Норис и по-добрият автомобил на Макларън, дават шанс на британеца и съотборника му Оскар Пиастри да „изключат“ Макс от битката за титлата още в Лас Вегас този месец.

Ауди се цели в титлата във Формула 1 през 2030 година
Ауди се цели в титлата във Формула 1 през 2030 година

Какъвто беше и планът за последната част на сезона, но слабото представяне на Пиастри лиши него и Макларън от важни точки.

А Макс е този, благодарение на когото Ред Бул е в челото. Верстапен има 341 точки, лидерът Норис е с 390, а Пиастри е втори с 366. Макларън вече има 756 точки, втората поредна световна при конструкторите е гарантирана, а Ред Бул се бори за второто място. Бившите шампиони имат 366 точки и са трети, Мерцедес заема второто място с 398, благодарение на 43-те точки на Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел от Бразилия, а Ферари отстъпи на 4-ата позиция с 362 точки, след като и двете коли на Скудерията отпаднаха в неделя.

Тото Волф за шансовете на Верстапен: Този кораб отплава
Тото Волф за шансовете на Верстапен: Този кораб отплава

Макс е записал 341 точки от общо 366 на Ред Бул този сезон, а съотборниците му са със скромен принос. Най-доброто класиране на Джак Дуън в първите шест състезания за Ред Бул беше 13-ото място в Китай, а Юки Цунода е 12-и в класирането с 28 точки, като 25 от тях дойдоха с болид на Ред Бул.

Сега предстои да разберем колко напред може да издърпа Макс Ред Бул в битката за второто място при конструкторите в последните три кръга.

Двата отбора на Ред Бул с обща премиера в Детройт на 15 януари
Двата отбора на Ред Бул с обща премиера в Детройт на 15 януари
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

  • 13 ное 2025 | 09:03
  • 1635
  • 0
Двата отбора на Ред Бул с обща премиера в Детройт на 15 януари

Двата отбора на Ред Бул с обща премиера в Детройт на 15 януари

  • 11 ное 2025 | 19:39
  • 1905
  • 1
Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

  • 11 ное 2025 | 19:01
  • 6721
  • 9
Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 22764
  • 53
Скорост, страст и шампионски дух: Любомир Семерджиев и неговата нова състезателна кола

Скорост, страст и шампионски дух: Любомир Семерджиев и неговата нова състезателна кола

  • 11 ное 2025 | 17:30
  • 1106
  • 0
Франко Колапинто с остра критика към Ланс Строл

Франко Колапинто с остра критика към Ланс Строл

  • 11 ное 2025 | 17:09
  • 2195
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 7772
  • 5
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 13391
  • 14
Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
  • 13053
  • 11
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 8945
  • 16
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 1968
  • 0
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 4127
  • 3