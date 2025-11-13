Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Вилньов похвали Норис: Нито една грешка в Сао Пауло

Вилньов похвали Норис: Нито една грешка в Сао Пауло

  • 13 ное 2025 | 11:12
  • 249
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов похвали представянето на Ландо Норис, който доминира в Гран При на Сао Пауло и отличи пилотирането на Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен.

Норис спечели квалификацията, а след това спринта и основното състезание, като беше начело от старта до финала.

Макс Верстапен носи Ред Бул на гърба си
Макс Верстапен носи Ред Бул на гърба си

“В Сао Пауло не валя, но пак имаше вълнуващ старт, като състезанието остана вълнуващо до финала - обясни Вилньов. - Имаше и хаос, както обикновено става тук. Ландо наистина беше над всички. Той уикенд кара за титлата, взе всички възможни точки, не направи нито една грешка, много, наистина много добър.”

Новакът на Мерцедес Антонели също записа силно представяне - той се класира втори в квалификацията и запази тази позиция както в спринта, така и в неделната надпревара, с което записа най-добрия си резултат във Формула 1.

Ауди се цели в титлата във Формула 1 през 2030 година
Ауди се цели в титлата във Формула 1 през 2030 година

“Антонели също беше супер впечатляващ - допълни канадецът. - Не се пропука, когато беше под напрежение и завърши пред съотборника си.”

Антонели се защити успешно от Верстапен в неделното състезание, като световният шампион остана трети на финала след изключително пилотиране след старт от бокса и допълнително спиране в пита заради спукана гума.

“Какво да кажа за Верстапен? Върна се в челото, стартира от бокса, спука рано гума и стигна до подиума, като малко не му достигна да е втори. Много впечатляващо, като така запази шанса си за титлата, супер впечатляващ”, завърши Вилньов.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

  • 13 ное 2025 | 09:03
  • 1637
  • 0
Двата отбора на Ред Бул с обща премиера в Детройт на 15 януари

Двата отбора на Ред Бул с обща премиера в Детройт на 15 януари

  • 11 ное 2025 | 19:39
  • 1905
  • 1
Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

Българския лъв: Искам добри резултати, нямам големи очаквания

  • 11 ное 2025 | 19:01
  • 6721
  • 9
Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 22764
  • 53
Скорост, страст и шампионски дух: Любомир Семерджиев и неговата нова състезателна кола

Скорост, страст и шампионски дух: Любомир Семерджиев и неговата нова състезателна кола

  • 11 ное 2025 | 17:30
  • 1106
  • 0
Франко Колапинто с остра критика към Ланс Строл

Франко Колапинто с остра критика към Ланс Строл

  • 11 ное 2025 | 17:09
  • 2196
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 7788
  • 5
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 13426
  • 14
Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
  • 13083
  • 11
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 8990
  • 16
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 1976
  • 0
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 4128
  • 3