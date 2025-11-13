Вилньов похвали Норис: Нито една грешка в Сао Пауло

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов похвали представянето на Ландо Норис, който доминира в Гран При на Сао Пауло и отличи пилотирането на Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен.

Норис спечели квалификацията, а след това спринта и основното състезание, като беше начело от старта до финала.

“В Сао Пауло не валя, но пак имаше вълнуващ старт, като състезанието остана вълнуващо до финала - обясни Вилньов. - Имаше и хаос, както обикновено става тук. Ландо наистина беше над всички. Той уикенд кара за титлата, взе всички възможни точки, не направи нито една грешка, много, наистина много добър.”

Новакът на Мерцедес Антонели също записа силно представяне - той се класира втори в квалификацията и запази тази позиция както в спринта, така и в неделната надпревара, с което записа най-добрия си резултат във Формула 1.

“Антонели също беше супер впечатляващ - допълни канадецът. - Не се пропука, когато беше под напрежение и завърши пред съотборника си.”

Антонели се защити успешно от Верстапен в неделното състезание, като световният шампион остана трети на финала след изключително пилотиране след старт от бокса и допълнително спиране в пита заради спукана гума.

“Какво да кажа за Верстапен? Върна се в челото, стартира от бокса, спука рано гума и стигна до подиума, като малко не му достигна да е втори. Много впечатляващо, като така запази шанса си за титлата, супер впечатляващ”, завърши Вилньов.

