Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Уейнрайт: Ще бъде тежка битка срещу Фенербахче

Уейнрайт: Ще бъде тежка битка срещу Фенербахче

  • 12 ное 2025 | 00:37
  • 122
  • 0

Ишмаил Уейнрайт коментира изразителния успех на неговия Апоел Тел Авив срещу тима на Баскония в срещата от 10-ия кръг на Европлигата.

"Те са добър отбор, който играе агресивно по терена, имат и добри стрелци. Изпълнихме нашия игрови план. Направихме това, което трябваше да направим. Нашият треньор ни предизвиква всеки ден относно защитата - титулярите и резервите. Ние приехме предизвикателството, сега е време да се насочим към следващия мач и да бъдем готови за двойната седмица в турнира", започна Уейнрайт.

Мачът, който се изигра в "Арена София" завърши с успех за израелците със 114:89 (26:24 32:24 28:26 28:15). За това убедително представяне роля имаше всяко звено на паркета. Относно това баскетболистът на Апоел бе запитан и за представянето на неговия съотборник Дан Отуру.

"Удивителен, Даниъл е страхотен играч. Той продължава да става все по-добър с всеки изминал двубой", каза Уейнрайт.

Той добави и няколко думи за ролята на старши треньора на тима.

"Итудис ни предизвика да сме по-добри в борбите. Бяхме последни в борбите в атака, започваме да се подобряваме", каза още Уейнрайт.

В следващия си мач Апоел ще гостува на настоящия шампион в Евролигата, който тази вечер също игра, надвивайки друг израелски тим в лицето на Макаби Тел Авив с 84:75 (20:15 20:15 25:26 19:19). Баскетболистът на Апоел бе запитан дали той и неговите съотборници са готови да отбележат 100 точки и в предстоящия двубой.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 8163
  • 0
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 5040
  • 0
Най-интересното от мача Апоел - Баскония със Sportal.bg

Най-интересното от мача Апоел - Баскония със Sportal.bg

  • 11 ное 2025 | 23:15
  • 2657
  • 1
Край на серията на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда

Край на серията на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда

  • 11 ное 2025 | 20:30
  • 2091
  • 0
Кой ще гаси пожара в Барселона? Интересно име сред кандидатите

Кой ще гаси пожара в Барселона? Интересно име сред кандидатите

  • 11 ное 2025 | 19:31
  • 1251
  • 0
Една от звездите на Баскония се завръща за мача с Апоел тази вечер

Една от звездите на Баскония се завръща за мача с Апоел тази вечер

  • 11 ное 2025 | 16:47
  • 2818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 15450
  • 43
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 5040
  • 0
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 8163
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 27794
  • 26
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 36333
  • 130
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 33214
  • 676