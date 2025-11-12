Уейнрайт: Ще бъде тежка битка срещу Фенербахче

Ишмаил Уейнрайт коментира изразителния успех на неговия Апоел Тел Авив срещу тима на Баскония в срещата от 10-ия кръг на Европлигата.

"Те са добър отбор, който играе агресивно по терена, имат и добри стрелци. Изпълнихме нашия игрови план. Направихме това, което трябваше да направим. Нашият треньор ни предизвиква всеки ден относно защитата - титулярите и резервите. Ние приехме предизвикателството, сега е време да се насочим към следващия мач и да бъдем готови за двойната седмица в турнира", започна Уейнрайт.

Мачът, който се изигра в "Арена София" завърши с успех за израелците със 114:89 (26:24 32:24 28:26 28:15). За това убедително представяне роля имаше всяко звено на паркета. Относно това баскетболистът на Апоел бе запитан и за представянето на неговия съотборник Дан Отуру.

"Удивителен, Даниъл е страхотен играч. Той продължава да става все по-добър с всеки изминал двубой", каза Уейнрайт.

Той добави и няколко думи за ролята на старши треньора на тима.

"Итудис ни предизвика да сме по-добри в борбите. Бяхме последни в борбите в атака, започваме да се подобряваме", каза още Уейнрайт.

В следващия си мач Апоел ще гостува на настоящия шампион в Евролигата, който тази вечер също игра, надвивайки друг израелски тим в лицето на Макаби Тел Авив с 84:75 (20:15 20:15 25:26 19:19). Баскетболистът на Апоел бе запитан дали той и неговите съотборници са готови да отбележат 100 точки и в предстоящия двубой.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg