  Партизан хвърли око на нов американски гард

  • 13 дек 2025 | 16:49
Отборът на Партизан явно продължава с промените, търсейки оптималния си състав за този сезон.

По последна информация сръбският гранд преговаря с гарда Джей Ди Нотей. 188-сантиметровият американски гард носи екипа на италианския Трапани вече трети сезон, а преди това се подвизаваше в гръцкия Арис.

Нотей беше в основата на успехите на сицилианския тим, за да се изкачи той в Първа лига, а през този сезон отново се представя блестящо с "акулите", записвайки средно 13.3 точки, 2.7 асистенции и 2 откраднати топки в първенството на "Ботуша".

Снимки: Imago

