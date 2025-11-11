Колин Малкълм: В Евролигата мачовете винаги са трудни

Крилото-гард на Апоел Тел Авив Колин Малкълм коментира победата на израелския тим със 114:89 над Баскония в мач от 10-ия кръг на Евролигата, игран в "Арена София".

"Няма лесни мачове в Евролигата, независимо дали печелиш със 100 точки или с 2. Мачовете винаги са трудни. Посланието на треньора днес беше да се трудим повече от тях и да играем с допълнителна енергия. Мисля, че се справихме добре. Разбира се, реализирахме много стрелби, което помогна. Справихме се чудесно в атака. Ако контролираш борбите и реализираш стрелбите си, стигаш до такива резултати", сподели след края на мача Малкълм.

Снимки: Sportal.bg