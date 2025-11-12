Даниел Отуру: Баскония е много талантлив отбор, взимахме правилните решения

Центърът на Апоел Тел Авив Даниел Отуру заяви след изразителната победа с 25 точки разлика срещу Баскония, че той и съотборниците му са подходили с нужното уважение към испанския тим.

"Благодаря на всемогъщия Бог, че ни даде, на мен и моите съотборници, още една възможност да играем. Знаехме, че Баскония, въпреки резултатите им досега, е много талантлив отбор. Добри са в атака, играят здраво в защита. Трябваше да сме агресивни от самото начало. Точно затова доминирахме в борбите и в атаката. Взимахме правилните решения", сподели Отуру.

Снимки: Sportal.bg