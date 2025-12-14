Популярни
  Алекса Аврамович с още една сериозна контузия

Алекса Аврамович с още една сериозна контузия

  • 14 дек 2025 | 12:25
  • 143
  • 0
Откакто се премести в Дубай, опитният баскетболист Алекса Аврамович се сблъсква с проблем след проблем. Още на Европейското първенство получи контузия на петата, а след това в Дубай и травма в коляното.

Сега той е изправен пред още един сериозен проблем. По данни на портала Okko Sport, Аврамович е счупил едно от ребрата си, а другото е пукнато.

Средният период за възстановяване от такава травма е от шест до осем седмици. Според прогнозите, Аврамович ще пропусне мача срещу Цървена звезда в "Белградска Арена" на 30 януари, а е под въпрос дали ще бъде готов и за двубоя с Партизан на 9 февруари. Този сезон Аврамович е изиграл четири мача в Евролигата, със средно 11.5 точки и три асистенции.

Снимки: Gettyimages

