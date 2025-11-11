Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. На живо от София: Всичко най-интересно преди Апоел - Баскония

На живо от София: Всичко най-интересно преди Апоел - Баскония

  • 11 ное 2025 | 20:10
  • 335
  • 0

Тази вечер предстои нов интригуващ двубой от Евролигата в "Арена София", а Sportal.bg отново ще ви запознае с всичко най-интересно покрай мача между играещия домакинските си срещи в турнира у нас Апоел Тел Авив и Баскония.

Мачът започва в 21:05 ч., като Апоел излиза за осма победа за сезона в надпреварата, а Баскония ще гони четвърти пореден успех в Евролигата.

Една от звездите на Баскония се завръща за мача с Апоел тази вечер
Двата тима вече загряват за двубоя, а една от големите звезди на гостите - Маркъс Хауърд, е на линия.

Снимки: Sportal.bg

