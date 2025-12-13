Популярни
  Какво се случва с класирането в Евролигата след 15 кръга

Какво се случва с класирането в Евролигата след 15 кръга

  • 13 дек 2025 | 15:26
  • 407
  • 0

Вече изминаха 15 кръга от началото на сезона в Евролигата, а сблъсъците там стават все по-интересни, както и борбата за по-предно класиране.

Лидер в таблицата е отборът на Апоел Тел Авив, който има 11 победи и 4 загуби до този момент, следван от Валенсия с 10 успеха и 5 поражения. Челната тройка затваря Барселона с баланс 10-5.

На четвърта позиция е турският гранд Фенербахче с 9 победи и 5 загуби (б.р. и мач по-малко, заради отложения мач с Олимпиакос в Пирея), а след него е Монако (9-6). Със същия актив като тима от Княжеството е и шестият в таблицата Жалгирис.

Седмо място, отново с баланс 9-6 е тимът на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си. Осми е Панатинайкос (9-6), а деветата позиция е отредена за Реал Мадрид (9-6).

Десятката се затваря от гръцкия гранд Олимпиакос, чийто екип носи българската баскетболна звезда Александър Везенков. Тимът от Пирея е с мач по-малко и с баланс от 8 победи и 6 поражения от началото на сезона в "турнира на богатите".

Ето какво се случва и в класирането по-долу:

