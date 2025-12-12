Популярни
Коди Милър-Макинтайър и Звезда с убедителна игра срещу Партизан в супердербито от Евролигата

  12 дек 2025 | 21:09
  • 321
  • 0
Отборът на Цървена звезда с Коди Милър-Макинтайър в състава си играе срещу Партизан в първата четвърт от суперсблъсъка от 15-ия кръг на Евролигата.

Голямото сръбско дерби стартира в 21:30 часа българско време в "Белградска Арена", а Sportal.bg ви дава възможност да го проследите развитието му в реално време.

В състава на "звездашите" се заврънаха Чима Монеке и Девонте Греъм. А извън сметките на Саша Обрадович остават Огнен Добрич и Урош Плавшич.

От Партизан пък опровергаха слуховете за нов треньор начело на тима преди супердербито, а в състава на "черно-белите" се завръща финландския национал Мика Муринен, който лекуваше контузия в глезена. На разположение на треньорския щаб ще бъде и Дилън Осетковски. Още в навечерието на двубоя бе ясно, че освен Покушевски, извън игра остават Карлик Джоунс и Марио Накич, който ще пропусне целия сезон.

ПЪРВА ЧЕТВЪРТ

"Звездашите" успяха да открият резултата след точно изпълнен наказателен удар на литовското крило Донатас Мотеюнас. "Гробарите" от своя страна отговориха с два наказателни удара и след удар от двойката поведоха с 4:1. Тогава дойдоха и първите силни моменти на Коди-Милър Макинтайър, който съумя за кратко време да направи две асистенции, с които символичните гости осъществиха обрат за 5:4. Веднага след това обаче Стърлинг Браун от "гробарите" изригна с първата тройка за вечерта и върна предимството на "черно-белите" за 8:7. Тогава обаче и "звездашите" разкриха точната си стрелба от зоната за три точки, което повлече поредица от 4 последователни коша в тяхна ползва. В този период българският национал също разкри сметката си и към борбите и асистенциите добави 3 точки. Това сериозно притесни тима на Партизан, който в даден момент изоставаше с 8:16 и след кратко пробуждане символичните домакини успяха да съкратят изоставането си 15:18.

Иначе това е първи сблъсък между вечните съперници този сезон. Последният им сблъсък бе в Адреатическата лига през април, когато "гробарите" се наложиха с 85:77. Иначе спрямо изходните позиции в Евролигата за днешния двубой "звездашите" изглеждат в по-добра кондиция и са с баланс от 9 победи и 5 загуби, като потенциален успех ще изравни с втория Валенсия, който има актив от 10-5. Партизан пък изпитва известни колебания и е на 14-о място с 5 победи и 9 загуби.

