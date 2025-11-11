Евролигата продължава със 7 мача от 10-ия кръг

Евролигата продължава с два кръга тази седмица. Цели седем срещи предлага програмата за днес от десетият кръг на надпреварата, който започва тази вечер.

В най-ранния мач Дубай приема един от лидерите в класирането Цървена звезда (7-2). Дубай (3-6) е в серия от 4 поредни поражения, докато Коди Милър-Макинтайър и компания забравиха какво е загуба в Евролигата - 7 последователни успеха в турнира.

В 21:00 часа шампионът Фенербахче (4-5) посреща Макаби Тел Авив (2-7), който няма победа в последните си три срещи в надпреварата, а за последно спечели срещу Реал Мадрид с 92:91.

В 21:05 ч. правещият фурор Апоел (7-2) приема в "Арена София" Баскония (3-6), като испанците гостуват в родната столица с три поредни победи зад гърба си след отчайващия си старт на сезона.

Три срещи започват в 21:30 часа. Партизан (3-6) се изправя срещу Монако (6-3), Валенсия (5-4) приема Реал Мадрид (5-4) в изцяло испански сблъсък, а Виртус Болоня (4-5) ще мери сили с Анадолу Ефес (3-6).

В най-късната среща за деня Париж (4-5) приема във френската столица гръцкия гранд Панатинайкос (5-4).

Снимки: Sportal.bg