  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Тадас Седекерскис: Просто не успяхме да ги спрем

Тадас Седекерскис: Просто не успяхме да ги спрем

  • 12 ное 2025 | 00:52
  • 88
  • 0

Литовското крило на Баскония Тадас Седекерскис заяви след поражението с 89:114 от Апоел Тел Авив в "Арена София", че испанският тим се е изправил срещу "изключително талантлив" противник, който просто е бил по-добър, особено в последната четвърт.

"Знаехме, че те са изключително талантлив отбор, особено в нападение. Просто не успяхме да ги спрем. Не можехме да се справим в ситуаците един на един и това беше ключът. В един момент просто загубихме контрол, те вкараха много трудни стрелби. В третата четвърт все още бяхме в мача, но след това те просто бяха по-добри", каза след края на двубоя Седекерскис.

Снимки: Sportal.bg

