  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. НБА попълнението на Олимпиакос пристигна в Атина

НБА попълнението на Олимпиакос пристигна в Атина

  • 14 дек 2025 | 12:30
  • 273
  • 0
НБА попълнението на Олимпиакос пристигна в Атина

Новото трансферно попълнение на Олимпиакос, Монте Морис, пристигна в Атина. 30-годишният американски гард, с активна кариера в НБА, където игра и до Никола Йокич в Денвър Нъгетс, ще се състезава за първи път в кариерата си в Европа. Той ще подсили периметровата линия на „червено-белите“ до края на сезона и всички в Пирея се надяват трансферът му да се окаже голям удар.

Монте Морис ще премине медицински прегледи и след това ще се присъедини към отбора на Олимпиакос, където ще играе заедно с българския национал Александър Везенков.

Гръцкият гранд има двойна седмица, като ще се изправят срещу Валенсия (вторник, 16/12) и АСВЕЛ Вильорбан (19/12) в "Двореца на Мира и Приятелството", но се смята за малко вероятно играчът да получи игрово време в тези мачове.

Снимка: Олимпиакос - Инстаграм

