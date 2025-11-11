Очаквайте на живо: Испански тест за Апоел в "Арена София"

Един от лидерите в класирането на Евролигата Апоел Тел Авив приема тази вечер Баскония в "Арена София" в мач от десетия кръг на елитната надпревара. Двубоят започва в 21:05 часа.

Играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата Апоел е един от трите отбора с по 7 победи и 2 загуби от началото на най-престижния клубен баскетболен турнир на Стария континент. Единствено Жалгирис и Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър могат да се похвалят към момента със същия актив.

Баскония е в другия край на класирането - на 17-о място с баланс 3-6, но трябва да се има предвид, че испанският тим е в подем, печелейки последните си три срещи в Евролигата.