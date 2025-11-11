Популярни
  Очаквайте на живо: Испански тест за Апоел в "Арена София"

Очаквайте на живо: Испански тест за Апоел в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 1442
  • 0

Един от лидерите в класирането на Евролигата Апоел Тел Авив приема тази вечер Баскония в "Арена София" в мач от десетия кръг на елитната надпревара. Двубоят започва в 21:05 часа.

Играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата Апоел е един от трите отбора с по 7 победи и 2 загуби от началото на най-престижния клубен баскетболен турнир на Стария континент. Единствено Жалгирис и Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър могат да се похвалят към момента със същия актив.

Баскония е в другия край на класирането - на 17-о място с баланс 3-6, но трябва да се има предвид, че испанският тим е в подем, печелейки последните си три срещи в Евролигата.

Партизан се оплака официално от съдийството в Евролигата

  • 11 ное 2025 | 09:06
  • 1154
  • 0
Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

  • 11 ное 2025 | 20:00
  • 5172
  • 0
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 8690
  • 1
Алекса Аврамович: Знаем как да се подготвим за Звезда

  • 11 ное 2025 | 06:52
  • 1107
  • 0
Монако излезе с официална позиция след наказанието

  • 10 ное 2025 | 20:42
  • 1623
  • 0
ТиДжей Шортс с послание към феновете на Париж преди завръщането си

  • 10 ное 2025 | 20:25
  • 933
  • 0
Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 7060
  • 13
Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

  • 11 ное 2025 | 20:00
  • 5172
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 23890
  • 24
Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 29563
  • 60
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 27072
  • 91