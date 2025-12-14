Байерн 1:0 Майнц, Ленарт Карл открива за баварците

Лидерът в Бундеслигата Байерн (Мюнхен) води с 1:0 на последния Майнц 05 в мач от 14-тия кръг. Големият талант на баварците Ленарт Карл се разписа в 29-ата минута. Мюнхенци доминират изцяло в елита, заемайки първото място с впечатляващите 37 точки, като имат само едно равенство в първенството и днес със сигурност ще търсят нова убедителна победа. Освен това тимът на Венсан Компани е вкарал цели 49 гола, като и двете постижения са рекордни за тази фаза на шампионата. Рекордните германски шампиони са с четири поредни победи във всички турнири.

Майнц 05 пък е на другия полюс и се намира в тежка ситуация, заемайки последното 18-о място с едва 6 точки от същия брой мачове, като отборът няма победа в цели 9 поредни двубоя. Логично и се стигна до треньорска рокада, при която Урс Фишер замени на поста Бо Хенриксен.

Байерн днес среща един от удобните си съперници, поне що се отнася до мачовете като домакин. Баварците имат 8 поредни победи у дома над Майнц, като са вкарали в тях 40 гола. През миналия сезон обаче Байерн допусна загуба при визитата на съперника си с 1:2.

Венсан Компани няма да може да разчита на Луис Диас, на който е дадена почивка, както и на все още възстановяващия се Джамал Мусиала, с травма е и Саша Боей.

В този мач белгийският наставник прави няколко ротации в сравнение с мача срещу Спортинг (Лисабон) през седмицата в Шампионската лига, спечелен с 3:1. Най-големите промени са в защита, където Ким Мин-Жае, Хироки Ито и Том Бишоф започват от първата минута вместо Дайо Упамекано, Йонатан Та и Конрад Лаймер. В средата на терена Леон Горетцка е предпочетен пред Александър Павлович до Йошуа Кимих. В атака отново Хари Кейн е титуляр, като зад него ще действат Майкъл Олисе, големият талант на баварците Ленарт Карл и Серж Гнабри. Алфонсо Дейвис отново е на пейката на тима.

Новият треньор на Майнц Урс Фишер, който през седмицата вече дебютира с равенство в Лигата на конференциите, също има доста грижи. Поради различни причини той няма да може да разчита на играчи като Робин Центнер, Филип Мвене, Паул Небел, Доминир Кор и Антони Каси. Майнц ще играе с наситена халфова линия, а атаката на тима ще водят Бенедикт Холербах и Вилиам Бьовинг.

Първото наистина сериозно положение за Байерн дойде чак в 21-вата, когато Майкъл Олисе центрира добре на главата на Хари Кейн, но англичанинът стреля в право в тялото на Даниел Батц, който спаси сигурен гол. Малко след това и Серж Гнабри стреля от наказателното поле в ръцете на стража на Майнц. Олисе също тества вратаря на гостите с опасен удар от наказателното поле, който бе избит в корнер. Така се стигна до 29-ата минута, когато Хари Кейн опита центриране, а топката достигна до Серж Гнабри. Немският национал я върна чудесно в малкото наказателно поле, а за таланта на Байерн Ленарт Карл бе най-лесното да се разпише от непосредствена близост - 1:0 за баварците.

