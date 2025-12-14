Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

Абърдийн стигна до домакинска победа с 2:1 над Килмарнък след обрат в края. Димитър Митов отново бе титуляр на вратата на домакините. Тимът на Джими Телин няма загуба в седем поредни мача от първенството и заема шесто място, но е само на три точки зад трети Мъдърлуел, като е изиграл мач по-малко.

Гостите, които са в серия от 10 поредни мача без победа, изиграха добро първо полувреме, но след почивката започнаха да се дърпат все по-назад. Те поведоха в 17-ата минута с гол на Тайрийс Джон-Джулс, който бе изведен зад защитата от Джеймс Браун и технично преодоля Митов.

FIGHTING BACK FOR THE +3!!! pic.twitter.com/9gbzMUTNtf — Aberdeen FC (@AberdeenFC) December 14, 2025

През втората част Абърдийн натисна и успя да стигне до обрат. Резервата Кенан Билалович изравни с първия си гол за клуба. Спорна дузпа, отсъдена за игра с ръка на Брад Лайънс, донесе трите точки на домакините. Йеспер Карлсон бе точен от бялата точка.

Снимки: Imago