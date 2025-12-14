Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

  • 14 дек 2025 | 19:22
  • 508
  • 0
Късен обрат донесе трите точки на Абърдийн

Абърдийн стигна до домакинска победа с 2:1 над Килмарнък след обрат в края. Димитър Митов отново бе титуляр на вратата на домакините. Тимът на Джими Телин няма загуба в седем поредни мача от първенството и заема шесто място, но е само на три точки зад трети Мъдърлуел, като е изиграл мач по-малко.

Гостите, които са в серия от 10 поредни мача без победа, изиграха добро първо полувреме, но след почивката започнаха да се дърпат все по-назад. Те поведоха в 17-ата минута с гол на Тайрийс Джон-Джулс, който бе изведен зад защитата от Джеймс Браун и технично преодоля Митов.

През втората част Абърдийн натисна и успя да стигне до обрат. Резервата Кенан Билалович изравни с първия си гол за клуба. Спорна дузпа, отсъдена за игра с ръка на Брад Лайънс, донесе трите точки на домакините. Йеспер Карлсон бе точен от бялата точка.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Сейнт Мирън детронира Селтик и триумфира с Купата на лигата в Шотландия

Сейнт Мирън детронира Селтик и триумфира с Купата на лигата в Шотландия

  • 14 дек 2025 | 19:30
  • 1189
  • 0
Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

Байерн едва се спаси от шокираща загуба срещу последния

  • 14 дек 2025 | 20:29
  • 4461
  • 10
Дженоа 1:2 Интер, домакините върнаха интригата в мача

Дженоа 1:2 Интер, домакините върнаха интригата в мача

  • 14 дек 2025 | 19:00
  • 2702
  • 7
Лион се изкачи на пето място след успех среу Льо Авър

Лион се изкачи на пето място след успех среу Льо Авър

  • 14 дек 2025 | 18:53
  • 792
  • 0
Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

  • 14 дек 2025 | 18:47
  • 3886
  • 0
Астън Вила не спира да побеждава

Астън Вила не спира да побеждава

  • 14 дек 2025 | 18:41
  • 2199
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

Локо (Пловдив) се класира на четвъртфинал за Купата след разгром срещу Монтана

  • 14 дек 2025 | 17:52
  • 19386
  • 12
Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

Димитър Евтимов се появи в последната минута, за да класира Ботев (Враца) напред за Купата

  • 14 дек 2025 | 15:42
  • 38948
  • 48
Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

Илиян Филипов скочи на кмета на Пловдив и обяви важна новина за Ботев

  • 14 дек 2025 | 19:25
  • 4113
  • 9
Дженоа 1:2 Интер, домакините върнаха интригата в мача

Дженоа 1:2 Интер, домакините върнаха интригата в мача

  • 14 дек 2025 | 19:00
  • 2702
  • 7
Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

Головият нюх на Холанд и Фоудън и късметът отново доближиха Манчестър Сити до Арсенал

  • 14 дек 2025 | 17:55
  • 18641
  • 162
Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

Първоначалната информация може да се окаже невярна, ето колко е платил ЦСКА за първото си ново попълнение

  • 14 дек 2025 | 13:25
  • 29757
  • 83