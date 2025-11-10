Нагелсман коментира ситуациите на Шлотербек, Сане, Виртц, Карл и Тер Стеген

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман днес даде пресконференция по случай началото на лагер-сбора на тима. Той изрази своята нагласа преди последните квалификационни мачове с Люксембург и Словакия. Също така наставникът говори за ситуациите около някои от настоящите национали - Нико Шлотербек, Льорой Сане и Флориан Виртц, както и за тези на талантливия Ленарт Карл и контузения Марк-Андре Тер Стеген.

Нагелсман повика дебютант и върна Сане в националния отбор на Германия

“В момента сме в много добра ситуация въпреки много лошия старт на квалификациите. Футболистите преминаха през доста интензивен период с клубовете си и изиграха доста мачове, което не е оптималният вариант, но не можем да го променим. През миналия месец отбелязахме необходимите голове, но според мен не представлявахме достатъчно голяма заплаха в предни позиции. Трябва да бъдем по-опасни в атака. От голямо значение е, че имаме редица национали от Байерн (Мюнхен). Винаги съм казвал, че селекционерите са зависими от клубовете. Така че е добре за нас, че играчите на Байерн се справят добре и са в приятно настроение. Нуждаем се от това и тук. Поздравления за тях, мачът в Париж беше особено впечатляващ до червения им картон. Дано да покажат същия интензитет и тук.

Nagelsmann: "We've now put ourselves in a good situation after a very bad start to the qualifiers. The players have just had a very intense phase with their clubs, all have played a lot of games, which is not optimal, but we can't change that. We scored the goals we needed in… pic.twitter.com/KzCo27snVS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 10, 2025

Шлотербек? Неговото стъпало е подуто и не изглежда добре. Лекарите го преглеждат, като трябва да изчакаме и да видим как ще се развие ситуацията. Сане? Той все още не е достигнал числата, които искам от него. Поговорихме си много добре и той знае какви са очакванията ми към него. Льорой не разполага с още много шансове, за да се докаже тук и му го казах открито. Той е играч, който е способен на всичко и просто трябва да го показва. Разполага с всичко необходимо за неговия профил на играч, заради което му дадох още един шанс. Той подобри числата си в Шампионската лига и Сюпер Лиг, но може и по-добре.

Nagelsmann on Leroy Sané's call-up: "He still hasn't met the numbers I want from him. It's about the profile, it would've been more difficult for him [to get a call-up] if we had 6-7 players of his profile. I had a very good exchange with Leroy. He knows what I'm demanding from… pic.twitter.com/K0Bg6Ne7i8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 10, 2025

Виртц? Винаги си говоря с Фло без значение от ситуацията, а в момента тя е много сложна за неговия клуб. Така че не му е лесно да остави своята следа в такъв период за отбора. Виждали сме как много играчи изпитват затруднения, щом отидат в нов клуб, който е предприел много промени. Не мога да повлияя на представянето му за Ливърпул, а само на представянето му тук. Мисля, че миналия месец той направи стъпки в правилната посока. Всички знаем на какво е способен и е нормално да има спад във формата. Ние ще му помогнем и ще му окажем подкрепа, за да е спокоен.

Nagelsmann on Florian Wirtz's form at Liverpool: "I always speak to Flo, regardless of his situation. It's a very complex and difficult situation when you look at his club. Last year they won the Premier League and played very attractive football. This year a few players left… pic.twitter.com/gZjxvjINVW — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 10, 2025

Карл? Като цяло, винаги съм казвал, че не съм фен на това да се хвалят прекомерно младите играчи в ранен етап. Той първо трябва да премине през младежкия национален отбор и да се докаже там. Нужни са му още минути в Бунедслига, така че все още е твърде рано за него. Тер Стеген? Имах дълъг телефонен разговор с него миналата седмица. Той се справя добре, което е най-важното нещо. Мисля, че зимният трансферен прозорец никога не е лесен. Не съм казвал, че той трябва да играе за топ клуб. Най-важното е да играе без значение дали е в топ клуб, или не. Марк е много добър вратар и вярвам, че той ще намери добра ситуация, в която да играе редовно. Ще видим какво ще стане”, коментира Нагелсман.

Следвай ни:

Снимки: Imago