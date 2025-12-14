Удинезе срази Наполи въпреки намесите на ВАР

Отборът на Удинезе записа успех с 1:0 над гостуващия шампион Наполи в двубоя помежду им от 15-ия кръг на Серия "А". Това е първа победа на фриуланите срещу този съперник от април 2016 година насам.

Именно домакините имаха голямо преимущество в отправените удари в днешния двубой, което допринесе за техния успех. Те дори можеха да си тръгнат с по-убедителна победа, но намеси на ВАР ги лишиха от два гола. В 52-рата минута Кийнън Дейвис беше точен от добавка, но се оказа, че е бил в положение на засада. В 69-ата минута Николо Дзаниоло реши, че се е разписал след асистенция на Якуб Пьотровски, но ВАР отсъди, че бившият халф на Лудогорец е получил топката след фал в атака на Йеспер Карлстрьом срещу Станислав Лоботка. Само три минути по-късно все пак “зебрите” успяха да стигнат до победно попадение след невероятен изстрел на Юрген Екеленкамп от голямо разстояние.

Заради първата си загуба от три кръга насам Наполи пропусна възможността да превземе върха в класирането и вместо това поне временно остана на второ място с 31 точки. Удинезе пък се изкачи на десетата позиция със своите 21 пункта.

Снимки: Gettyimages