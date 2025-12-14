Популярни
  Sportal.bg
  Сейнт Мирън
Сейнт Мирън детронира Селтик и триумфира с Купата на лигата в Шотландия

  • 14 дек 2025 | 19:30
  • 1192
  • 0
Сейнт Мирън е новият носител на Купата на лигата в Шотландия, след като във финала, игран “Хемпдън Парк”, победи с 3:1 Селтик. Маркъс Фрейзър даде преднина на “светците” още във втората минута, след като засече с глава центриране от корнер на Бакъс. Рео Хатате изравни в 23-тата, когато засече от въздуха на далечната греда центриране на Тиърни.

След почивката Сейнт Мирън, който се намира на девето място в Премиършип, реализира още два гола чрез Джона Аюнга. В 64-тата минута кениецът бе точен с глава отблизо, след като засече центриране на Гогич. В 76-ата Джон направи страхотен пробив, който започна от половината на Сейнт Мирън, стигна до наказателното поле и поднесе на тепсия топката на Аюнга, който покачи на 3:1.

Така тимът от Пейзли спечели за втори път Купата на лигата, след като детронира миналогодишния победител. Това е и пети значим трофей в историята на Сейнт Мирън.

За Селтик това бе трета поредна загуба във всички турнири, след като начело на отбора застана Уилфред Нанси.

Снимки: Gettyimages

