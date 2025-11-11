Германската футболна федерация иска компенсации, когато играчи изберат да представляват други страни

Германската футболна федерация настоява за компенсации, когато играчите изберат да представляват други страни, след като са представяли Германия на младежко ниво.

„Просто не ми е ясно защо футболист, който е бил трениран предимно в клуба си в продължение на пет години, но също и от федерацията, трябва да може да сменя безплатно националните асоциации“, заяви управляващият директор на германската централа Андреас Ретиг пред информационна агенция DPA.

Роденият в Германия футболист на Ювентус Кенан Йълдъз е турски национал, като е играл и за младежките отбори на страната. Нападателят на Айнтрахт (Франкфурт) Джан Узун също отхвърли Германия в полза на Турция. Бившият играч на Херта (Берлин) Ибрахим Маза, който сега играе за Байер (Леверкузен), е част от националния тим на Алжир, след като преди това представлява Германия на младежко ниво.

Германските младежки национали Мухамед Дамар и Николо Трезолди са ухажвани съответно от Турция и Италия, а всекидневникът "Frankfurter Rundschau" информира в неделя, че защитникът на Нюрнберг Фабио Грубер е избрал да представлява Перу.

„В момента проверяваме дали има възможност за компенсация за треньор, когато играчите сменят националните си асоциации. Този ​​въпрос все още не е разгледан подробно. Но треньорството трябва да е полезно и за двете страни - за футболиста и за треньора“, продължи Ретиг.

Германия отдавна вижда футболисти с един или двама родители, родени в чужбина, да избират да представляват страната, от която са корените им, като същевременно държавата се възползва и от имиграцията, като играчи като Илкай Гюндоган, Месут Йозил, Сами Кедира и Джералд Асамоа са малка част от примерите, които допринесоха за успеха на националния отбор.

Тийнейджърът от Кьолн Саид Ел Мала беше повикан миналата седмица за предстоящите тази седмица квалификационни срещи на държавния тим на Германия за Световното първенство. Показателно е, че поне 12 играчи от сегашния състав на Бундестима можеха да изберат да представляват други страни. Един от големите таланти - контузеният в момента Джамал Мусиала избра Германия, след като игра за младежките отбори на Англия.

„В Германия 43% от децата под петгодишна възраст имат двойно гражданство. Когато станат с 10 или 12 години по-големи, те могат да избират“, каза още Ретиг и продължи: „Анализирахме списъците с отбори от под 15 до под 21 години в рамките на федерацията. Процентът там е значително по-висок от гореспоменатите 43%. Има възрастови групи, в които седем или осем футболисти в стартовия състав имат двойно гражданство“.