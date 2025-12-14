Популярни
  • 14 дек 2025 | 18:53
Лион се изкачи на пето място след успех среу Льо Авър

Олимпик Лион победи Льо Авър с 1:0 като домакин в двубой от 16-ия кръг на френската футболна Лига 1. "Хлапетата" записаха втори успех в последните си три двубоя от първенството и се изкачиха на пето място във временното класиране с 27 точки, колкото има и шестият Рен. Съставът на Льо Авър продължава серията без победа в шампионата на Франция, като се намира точно над зоната на изпадащите, на 15-а позиция с 15 точки.

Домакините имаха претенции за дузпа в 12-ата минута за игра с ръка в наказателното поле, но такава не бе отсъдена. Гостите можеха да поведат в 38-ата минута, когато получиха правото да изпълнят дузпа, но сенегалският нападател Иса Сумаре не успя да се разпише, а при добавката стреля над вратата на противника.

Победният гол за Олимпик Лион беше дело на Павел Шулц в 52-рата минута на мача. Чешкият полузащитник засече с глава удобно центриране на Алфонсо Морейра и реализира за 1:0.

Снимки: Imago

