  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк: Няма смисъл да гледаме класирането

Ван Дайк: Няма смисъл да гледаме класирането

  • 11 ное 2025 | 15:55
  • 624
  • 0

Защитникът на Ливърпул Вирджил ван Дайк смята, че няма смисъл да се коментира класирането на английската Висша лига в момента. Шампионите в неделя допуснаха петата си загуба в първенството от началото на сезона и в момента заемат осмата позиция.

„Няма смисъл да гледаме таблицата, това е всичко. Мисля, че е просто безсмислено за нас. Ако губиш толкова мачове, колкото ние загубихме, не мисля, че трябва да мислим за класирането. Но съм във футбола достатъчно дълго, за да знам, че сезонът не се решава през ноември или декември. Нещата наистина стават интересни през март или април, когато голямата картина започва да се очертава. Искаме да сме на върха, но все още има дълъг път и много упорита работа. Така че трябва да останем скромни и да продължим да работим – това е единствената ни цел и единственото нещо, върху което трябва да се съсредоточим“, цитира ESPN думите на 34-годишния нидерландец.

Ливърпул е пети в класирането на Висшата лига с 18 точки след 11 мача. Арсенал е начело с 26 пункта.

