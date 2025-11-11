Упамекано: Чувствам се добре в Байерн, имам страхотни треньор и съотборници

Титулярният бранител на Байерн (Мюнхен) и френския национален отбор Дайо Упамекано даде дълго интервю пред “Екип”. Разбира се, темата отново бе за неговото бъдеще, тъй като договорът на защитника изтича през следващото лято, както и за това как се чувства под ръководството на Венсан Компани.

“Надявам се бъдещето ми да е ясно преди началото на Световното догодина. Агентът ми се занимава с това. Ще вземем правилното решение. Получавам добри съвети. Фокусиран съм върху този сезон и целите си с клуба и националния отбор. Не мисля за това (бъдещето).

Винаги съм казвал, че се чувствам добре в Байерн. Имам страхотен треньор и съотборници. Имам договор с Байерн. Много съм благодарен, че има клубове, които проявяват интерес към мен“, казва Упамекано пред “Екип”.

Бранителят не пропуска да изкаже благодарността си към наставника си в Байерн Венсан Компани, както и на останалите негови треньори през годините: “Той наистина ми помогна с позиционирането, с положението на тялото, с това как да подхождам към дългите топки и кога. Започнахме работа още от първия ден. Има много прецизни позиции на тялото, които трябва да се спазват. Мисля, че се справих добре срещу ПСЖ. Прави много видеоанализи, някои сесии траят 30-40 минути. Станахме отбор, сила.

Всеки от треньорите, с които съм работил, ми е помогнал. Пристигнах в Германия много млад и Рангник ми вдъхна увереността, от която се нуждаех, за да се утвърдя в чужда страна. Нагелсман ми даде свобода в играта, способността да играя отзад. Вече имах този потенциал, но той ми помогна да го развия. С Компани усещам, че той е играл на моята позиция. Понякога ме вика настрана, казва ми: „Дайо, ела в офиса ми“ и ми показва видеоклипове, в които се подчертава какво трябва да подобря”, добавя Упамекано.

“Чувстам се много по-силен в единоборствата. Когато Компани дойде, много неща се промениха. Той ни показа как да се защитаваме по-добре. Когато видиш нападател като Хари Кейн да се връща в защита в 87-ата минута, си казваш: „Уау!“ – същото е, като когато нападател вкара гол. Харесва ми да защитавам.

Това е, което обичам: дуелите. Никога в живота си не бих отказал дуел. Дали е с противник или с Олисе на тренировка, който винаги се опитва да ме преодолее. Той ми казва: „От десет дуела, десет пъти ще те преодолея!“ – Но когато му покажа, че не искам да ме преодолее, когато започна да го блъскам с рамо, той започва да трепери малко (смее се). Не, шегите настрана, обичам дуелите”, добавя Упамекано.

"Ако утре треньорът ми каже: “Дайо, ще играеш като дефанзивен халф“, ще играя като дефанзивен халф. Ако ме постави като десен бек, ще играя и като десен бек. Ще дам всичко от себе си. Целта ми е и да вкарвам повече голове. Но когато играеш с Хари Кейн, не мислиш много за отбелязването на голове (смее се). Лично аз предпочитам да завърша мача без да допусна гол, отколкото да отбележа такъв. Но знам, че отбелязването на голове е това, което ми липсва (б.ред. - Упамекано има 5 гола в 167 мача с Байерн)", казва още той.

