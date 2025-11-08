Компани след края на серията на Байерн: Бяхме бавни през първата част, но в общ план има и позитиви

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани коментира равенството на тима си в гостуването на Унион (Берлин), завършило 2:2 с късен гол на Хари Кейн. Тази среща сложи край на серията на баварците от 16 поредни победи във всички турнири, но пък за сметка на това германските шампиони дръпнаха с още една точка заради загубата на РБ Лайпциг и вече са със 6 точки преднина.

"Не направихме достатъчно през първото полувреме, бяхме с 1, 2, 3 стъпки по-бавни, многократно губехме борбата за втора топка. Знаехме, че статичните положения са най-голямата сила на Унион, всичко беше в детайлите. От 30-ата минута нататък не мога да кажа, че представянето ни беше лошо. Беше трудно, но това очаквахме тук. Не играхме лошо, но трябва да кажа, че противникът направи много неща правилно", започна Компани.

"В общия план на нещата, днес имаше и някои положителни моменти. Лайпциг загуби. А начинът, по който се върнахме в мача и си осигурихме точката, е част от сезона", добави наставникът на Байерн.

Белгиецът също така отказа да критикува Мануел Нойер за грешката му при първия гол и похвали представянето на Луис Диас, който отбеляза страхотен гол днес след двете му попадения през седмицата в гостуването на Пари Сен Жермен. "Наистина се нуждаехме от този момент на брилянтност от Лучо. Разбира се, той можеше да вкара още един гол след това, но качеството, с което разполагаме в този отбор, е това, от което се нуждаем, за да постигнем целите си през сезона. Той вкара 3 гола тази седмица, което е добре за него".

Снимки: Imago